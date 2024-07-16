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16 липня 2024, 15:53

«єОселя»: Українці взяли кредити на придбання житла на 8,7 млрд грн від початку року

З початку року за програмою доступних кредитів «єОселя» видано 5 137 кредитів на суму 8,7 млрд грн. Загалом за весь час дії програми українські родини отримали кредити на суму понад 18,1 млрд грн. Про це повідомила заступник міністра економіки України Надія Бігун.

З початку року за програмою доступних кредитів «єОселя» видано 5 137 кредитів на суму 8,7 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Хто отримав кредити

«З початку 2024 року понад 5 тисяч українців отримали доступні кредити на житло», — зазначила Надія Бігун.

Зокрема, з початку року кредити отримали:

  • Військові та правоохоронці — 2642
  • Українці, які не мали власного житла — 1314
  • Педагоги — 380
  • Медики — 379
  • Ветерани — 161
  • ВПО — 150
  • Науковці — 111

Від початку року 3740 кредитів видали на придбання житла на вторинному ринку, 1397 — на житло першого продажу, з яких 287 — на стадії будівництва.

Лише за минулий тиждень 144 українські родини отримали кредити на 250 млн грн.

Де найбільше оформили кредитів

Найбільше у Київській області — 35, місті Києві — 34, Львівській області — 11 та Вінницькій області — 10.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку — 96 кредитів, також 48 українців взяли кредити на купівлю житла першого продажу, з яких 13 — стадії будівництва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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