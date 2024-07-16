Місія МВФ розпочинає переговори з Україною щодо бюджетних планів — ЗМІ

Команда Міжнародного валютного фонду 16 липня починає зустрічі з представниками влади України щодо бюджетних планів до кінця року. Про це заявив постійний представник установи в Україні Ваграм Степанян у повідомленні, яке є у розпорядженні ЕП.

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Переговори з Україною

«Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу», — заявив він.

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