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15 липня 2024, 15:53

Yandex NV завершила операцію продажу бізнесу в росії

Нідерландська компанія Yandex NV і російський Яндекс оголосили в понеділок про завірення угоди з продажу бізнесу Яндекса в росії російським інвесторам. Про це пише Reuters.

Нідерландська компанія Yandex NV і російський Яндекс оголосили в понеділок про завірення угоди з продажу бізнесу Яндекса в росії російським інвесторам.
Фото:depositphotos

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Що відомо

В результаті другого етапу операції нідерландська компанія продала 28% акцій Яндекса, що залишилися, отримавши за них за межами росії близько $180 мільйонів у китайських юанях, а також 94,9 мільйона акцій Yandex NV класу А.

«При закритті другого етапу угоди Yandex NV отримала узгоджену ціну покупки і тепер повністю реалізувала свою частку в російському бізнесі», — йдеться в повідомленні.

Загальна вартість угоди з продажу бізнесу в росії, про яку акціонери домовилися в лютому цього року, склала $5,4 мільярда, включаючи $2,8 мільярда коштів і 162,5 мільйона акцій класу А.

В результаті операції російські бізнеси Яндекса, крім зарубіжних стартапів (Nebius, Toloka, Avride та TripleTen) та дата-центру у Фінляндії, були продані консорціуму російських інвесторів за участю менеджменту, а також структур нафтового концерну Лукойл, бізнесменів Олександра Чачави, Павла Рязанова.

Після завершення угоди бізнес компанії за межами Росії розвиватиметься під брендом Nebius Group. Кількість акцій класів A та B у вільному обігу внаслідок закриття другого етапу угоди досягла 199 мільйонів штук. Вони мають лістинг на NASDAQ, але поки що торги цими акціями призупинені.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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