За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 244 пільгові кредити на загальну суму 1,7 млрд грн, з яких 183 кредити — від банків державного сектору економіки на 0,59 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
15 липня 2024, 15:10
Бізнес минулого тижня отримав пільгові кредити на 1,7 млрд грн
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Скільки видано кредитів
З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 13 119 кредитів на 50 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 9 922 кредити на 25,8 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 57 261 кредит на 227,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 42 956 кредитів на 116,1 млрд грн), з яких станом на 15 липня поточного року:
- 21,51 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 62,47 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 39,21 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 17,63 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,58 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 15,34 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
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Усього з моменту старту Програми підписано 92 083 кредитні договори на 317 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 63 432 договори на 142,8 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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