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15 липня 2024, 15:10

Бізнес минулого тижня отримав пільгові кредити на 1,7 млрд грн

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 244 пільгові кредити на загальну суму 1,7 млрд грн, з яких 183 кредити — від банків державного сектору економіки на 0,59 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 244 пільгові кредити на загальну суму 1,7 млрд грн, з яких 183 кредити — від банків державного сектору економіки на 0,59 млрд гривень.
Фото:depositphotos

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Скільки видано кредитів

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 13 119 кредитів на 50 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 9 922 кредити на 25,8 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 57 261 кредит на 227,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 42 956 кредитів на 116,1 млрд грн), з яких станом на 15 липня поточного року:

  • 21,51 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 62,47 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
  • 39,21 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 17,63 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,58 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 15,34 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Читайте: В НБУ кажуть, що програма «5−7−9%» усе ще потребує звуження

Усього з моменту старту Програми підписано 92 083 кредитні договори на 317 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 63 432 договори на 142,8 млрд гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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