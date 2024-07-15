Бізнес минулого тижня отримав пільгові кредити на 1,7 млрд грн

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 244 пільгові кредити на загальну суму 1,7 млрд грн, з яких 183 кредити — від банків державного сектору економіки на 0,59 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Скільки видано кредитів

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 13 119 кредитів на 50 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 9 922 кредити на 25,8 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 57 261 кредит на 227,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 42 956 кредитів на 116,1 млрд грн), з яких станом на 15 липня поточного року:

21,51 млрд грн — на інвестиційні цілі;

62,47 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

39,21 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

17,63 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

57,58 млрд грн — на антивоєнні цілі;

15,34 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

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