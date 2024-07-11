Перспективні криптовалюти у 2024 році — топ монет з потенціалом зростання

Літо 2024 року може стати одним із найважливіших для розвитку криптовалютного ринку. Насамперед експерти дотримуються позитивних прогнозів через майбутній «бичачий» тренд. Вони переконані, що буллран допоможе Біткоіну оновити історичний максимум на рівні $74 тис. Втім, нові криптовалюти теж зможуть наслідувати його приклад і навіть показати стократне зростання. Які саме? Розбираємось у цій статті.

Перспективні криптовалюти у 2024: чому нові монети можуть перевершити токени зі списку ТОП-10

Наші експерти оцінили найперспективніші криптовалюти 2024 року. Нижче наведено список з 6 варіантів, які здатні принести істотний дохід:

PlayDoge — мобільний проект у жанрі тамагочі-симулятора з 90-х, який зібрав на пресейлі понад $5 млн;

Wiener AI — за допомогою цієї монети користувачі отримують доступ до чат-боту для прибуткової торгівлі на крипторинку;

Base Dawgz — цей токен здатний поєднувати такі великі мережі, як Ethereum, BNB Chain, Base та Avalanche, і продається за вигідні $0,005534;

99Bitcoins — онлайн-портал, де користувачі можуть навчатися криптоторгівлі та заробляти на цьому більше монет;

Pepe Unchained — актив із власним блокчейном Pepe Chain, який зібрав $630 тис. менш ніж за тиждень ICO.

PlayDoge

Прогноз криптовалюти на 2024 рік показує, що підвищеним попитом серед інвесторів користуються проекти формату Play-to-Earn. Їхня популярність обумовлена широкими можливостями для розвитку та довгострокової роботи.

Тому особливу увагу учасники ринку звертають на PlayDoge — це ігровий стартап для мобільних пристроїв, в рамках якого необхідно доглядати піксельних вихованців. Приділяючи увагу віртуальним цуценятам, користувачі зможуть отримувати токени $PLAY.

Також платформа підтримує механізм стейкінгу. Це дозволило їй зібрати понад $5 млн на пресейлі. Зараз монету можна придбати за $0,00512 за допомогою ETH, USDT або банківської картки. Для цього достатньо скористатися віджетом на сайті.

Згідно з заявами розробників, крім догляду за кумедними улюбленцями, гравцям буде доступна низка міні-ігор. З їхньою допомогою також вдасться збільшити розмір підсумкового прибутку. Однак подробиці P2E-проекту поки що не розкриваються.

Поки гра перебуває на стадії розробки, інвестори можуть взяти участь у блокуванні куплених активів. Якщо зробити це просто зараз, то APY складе 132%. При цьому всі нагороди учасники раннього продажу отримуватимуть протягом 3 років.

У інвесторів ще є час вигідно купити $ PLAY — вихід на біржі відбудеться, коли актив вийде з останнього, 40 етапу ICO. Тоді його вартість становитиме $0,00539.

Плюси:

успішно пройдена аудиторська перевірка Solid Proof;

вигідний стейкінг;

50% від 9,4 млрд. активів доступні на пресейлі.

Перейти на сайт PLAYDOGE

Wiener AI

Wiener AI — інноваційний проект, в якому успішно поєднуються можливості штучного інтелекту та вірусність мемів. Він пропонує варіанти для пасивного та активного заробітку. Його токен — $WAI — відкриває доступ до чат-боту для криптоторгівлі та механізму стейкінгу. Вартість однієї такої монети зараз становить $0,000722.

Wiener AI створений для того, щоб допомагати в торгівлі на крипторинку. Завдяки широкому набору функцій він здатний пророкувати курс криптовалют і пропонувати потенційно вигідні варіанти для покупки. Це чат-бот із інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. При цьому, за його роботу не потрібно доплачувати. Достатньо купити монети на пресейлі та запустити помічника.

Згідно з токеномікою проекту, на самий передпродаж було виділено 30% від 69 млрд токенів. 10% — забезпечення ліквідності на криптобіржах. Ще 20% — на виплати винагород за стейкінг.

Блокування монет — зручний спосіб підвищити рівень пасивного заробітку інвесторів. З Wiener AI вони зможуть отримувати бонусні токени наступні 2 роки, а APY складе 180%, якщо взяти участь у пресейлі зараз. Для цього достатньо підключити зручний гаманець — Best Wallet, MetaMask чи Coinbase.

Потенційні перспективи монети вже активно обговорюють у мережі. Такі експерти, як Cilinix Crypto, Yellow Trades та Jacob Crypto Bury, відзначають можливість 100-кратного зростання мем-коїна. Вони вважають, що завдяки чат-боту токен матиме попит як у новачків ринку, так і серед досвідчених трейдерів.

Плюси:

допомога у купівлі перспективних монет;

доступна вартість на ранньому продажу;

великий попит — у стейкінгу знаходиться майже 6 млрд. $WAI.

Перейти на сайт WIENERAI

Base Dawgz

Перспективні криптовалюти 2024 року мають попит вже на стадії пресейлу. Як, наприклад, це робить Base Dawgz — мемна монета залучила понад $2 млн і подорожчала до $0,005534. Все завдяки технології мультичейну та новинам про швидкий запуск стейкінг-механізму.

Base Dawgz успішно підхоплює тренд на мем-коїни, які доступні одразу в кількох мережах. Актив працює всередині Base, Ethereum, Solana, BNB Chain та Avalanche. Це робить його доступним для більшої кількості інвесторів. Плюс наявність мультичейна дозволяє значно знизити комісії і збільшити швидкість транзакцій.

Звернути увагу варто і на еірдроп, в рамках якого можна заробити бонусні бали та пізніше обміняти їх на токени $DAWGZ. Для цього необхідно мати профіль у X/Twitter та публікувати мемний контент про криптопроект. Таким чином команда хоче просувати стартап у мережі та винагородити співтовариство за допомогу.

Токеноміка Base Dawgz теж має привабливий вигляд. Усього команда випустила 8,4 млрд. активів. З них 20% інвестори можуть отримати у межах передпродажу. Ще 20% виділять, щоби виплачувати нагороди за стейкінг. Інші 20% спрямують на забезпечення ліквідності. Такі категорії, як маркетинг та нагороди спільноті, отримають по 15% монет. На лістинги відправлять 10% активів.

Плюси:

доступний відразу в 5 блокчейнах;

стейкінг працює в мережі Ethereum, але планується вихід до інших систем;

можливість отримати більше монет за створення мемов.

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99Bitcoins

99Bitcoins — один із небагатьох проектів на крипторинку, який зберігає популярність протягом більш ніж 10 років. Це освітній онлайн-майданчик, де експерти діляться своїм досвідом та розповідають про індустрію цифрових валют. З березня 2024 року вона проходить процес токенізації. Тепер інвестори мають змогу заробляти на проходженні навчальних модулів.

Власний актив платформи — $99BTC — зараз можна купити за $0,0011 за ETH, USDT або за допомогою банківської картки.

В основі проекту є механізм Learn-to-Earn. Саме завдяки йому і відбувається нарахування бонусних монет за успішне вивчення блокчейну та криптовалют. Усі процеси на майданчику здійснюються із токеном $99BTC. Він буде згодом переведений у формат BRC-20.

Технологія BRC-20 є передовою. Все тому, що з її допомогою розробники можуть легко створювати нові токени в мережі Bitcoin, а також dApps і NFT. У деяких випадках йдеться навіть про роботу над окремими програмами.

Однак на цьому переваги 99bitcoins не закінчуються. Платформа демонструє різноманітність не лише у навчальних матеріалах та модулях. Вона також дозволяє заробляти відразу два види криптовалют — $99BTC та оригінальні Біткоїни.

За перші токени користувачі отримуватимуть ексклюзивний контент, різноманітні знижки та бонуси. До них додадуться послуги партнерів та особливі заходи для власників монет. Крім цього, інвесторам стануть доступні торгові сигнали та перевірені експертами стратегії для вигідної криптоторгівлі.

Біткоїни ж можна отримати в рамках еірдропу — серед 99 учасників розігруватимуться токени на суму $99,999.

Плюси:

приблизний APY — 745% всім ранніх інвесторів;

прості умови еірдропу;

бета-версія платформи — вже наприкінці 2024 року.

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Pepe Unchained

Pepe Unchained — це новий мем-коін, який був запущений на базі свого блокчейна Pepe Chain. Пресейл розпочався 20 червня — менш ніж за тиждень активу вдалося зібрати понад $600 тис. Він пропонує заробіток на стейкінгу та є першою у світі монетою мемів з підтримкою L2. При цьому придбати один актив $PEPU можна за $0,008032.

Хоча Pepe Unchained і натхненний мемами про жабеня Пепе, його навряд чи можна назвати наслідувачем оригінального Pepe. Актив працює всередині свого блокчейна з протоколом другого рівня. Це дозволяє проводити швидкі транзакції (у 100 разів ефективніше за Ethereum) за низьку плату. Плюс, таке рішення дає можливість удвічі збільшити винагороду за стейкінг. Таким чином, APY для всіх учасників раннього продажу складе 3,422%.

Незважаючи на недавній запуск, на проект вже звернули увагу провідні інтернет-видання. Він згадувався у матеріалах CoinDesk, Techopedia, CoinMarketCap та Yahoo!Finance.

Загальна кількість випущених $PEPU — 8 млрд. Команда розподілила їх таким чином, що 20% можна придбати на пресейлі. 30% інвестори отримають як нагороду за стейкінг. Рекламні кампанії вимагатимуть 20% від усіх токенів, а забезпечення ліквідності, фонд проекту та підтримка блокчейну — ще по 10% відповідно.

Плюси:

перший у промисловості мем-коїн з допомогою L2;

подвоєні нагороди за блокування токенів;

власний блокчейн, який у 100 разів ефективніший за ETH.

Перейти на сайт PEPEUNCHAINED

Як аналізувати перспективні криптовалюти на етапі попереднього продажу?

ICO — це чудовий спосіб знайти дешеві перспективні криптовалюти 2024 року. Інвестори звертають увагу на проекти на різних стадіях передпродажу, оскільки ті менше схильні до тиску ринку. Самі по собі токени мають високий рівень волатильності, проте пресейл передбачає послідовне подорожчання з кожним новим етапом. Це робить курс криптовалюти трохи більш передбачуваним.

Однак як вибрати перспективні монети 2024 року та отримати прибуток? Загалом є кілька ключових факторів, на які слід звернути увагу перед покупкою токенів.

По-перше, це потенціал активу. Тут йдеться про мету, яку мали розробники, створюючи свій проект. Наприклад, мем-коіни часто випускаються для отримання швидкого прибутку за рахунок вірусності. Виняток становлять монети, які мають реальну сферу застосування. Тоді вони мають додаткові можливості для масштабування. Як, наприклад, PlayDoge.

По-друге, слід брати до уваги токеноміку стартапів. Завдяки їй можна дізнатися, як розподілятимуться всі випущені монети. Наприклад, якщо на пресейл команди виділяють не більше 15% токенів, то ринок контролюватиметься великими власниками. Тому варто робити вибір на користь проектів, де на ICO спрямовують щонайменше 20% усіх активів.

Де шукати таку інформацію? Як правило, вона представлена на офіційному сайті проекту у відповідному розділі. Однак перевірити ці дані можна за допомогою таких сервісів — Messari.io, CryptoRank.io, ICODrops.com.

Ще один важливий критерій вибору криптопроектів — це ліквідність. Він показує, які монети можна легко обміняти на фіатні гроші чи інші токени без суттєвих втрат. Щоб оцінити цей чинник, потрібно вивчати графіки. Якщо купівельних ордерів мало, а у торгових парах занадто великий розрив ціни, то токен вважається недостатньо ліквідним. У такі монети інвестувати не варто. У випадку з проектами на ICO слід знову звертатися до токеноміки, дивитися, скільки коін команда виділить на забезпечення ліквідності.

Щоб прибутково інвестувати, також необхідно перевіряти списки інвесторів. Особливо якщо до них приєднуються автори великих Youtube-каналів або інші великі гравці. Наприклад, фонди A16Z чи Venrock. Необхідну інформацію про їх вкладення можна знайти на офіційних сайтах.

Рівень блокчейну теж має велике значення. Наприклад, L1 забезпечує безпеку транзакцій, їх децентралізованість та прозорість. Також наявність цього рівня допомагають масштабувати мережі. Найвідоміші та найпопулярніші серед інвесторів подібні блокчейни — Ethereum, Solana, Avalanche та TON.

Проекти на базі штучного інтелекту — ще один тренд, який привертає увагу інвесторів. Вони допомагають у торгівлі та роблять індустрію більш зрозумілою для новачків. Це, у свою чергу, дає простір для подальшого розвитку та піднімає цінність стартапів у довгостроковій перспективі. (Приклад із статті — Wiener AI, який зібрав $6 млн на ICO).

При виборі криптовалют для покупки також слід звертати увагу на саму команду розробників та її активність у мережі. Наприклад, якщо в X/Twitter і Telegram постійно з'являються новини про проект та різні оновлення, інвестиції можуть окупитися. Корисно також дізнатися, чи є у творців якісь ще проекти на ринку. Якщо вони вже випускали різні монети, dApps або NFT, слід перевірити, наскільки ці стартапи були успішними свого часу.

Завершення

Купівля цифрових активів вимагає від користувача певного досвіду та вміння аналізувати ринок. Загалом при доборі токенів слід звертати увагу на такі критерії:

швидкість передпродажу та загальна сума інвестицій;

активність спільноти та команди у соціальних мережах;

токеноміка проекту;

його корисність та потенціал довгострокового розвитку;

участь великих інвесторів у ICO;

наявність/відсутність інших проектів у розробників;

умови стейкінгу та еірдропів;

біржі, куди збирається виходити актив — найчастіше ця інформація публікується на завершальних етапах пресейлу.

Хоча передпродажні проекти і менше схильні до впливу ринку, вони все одно зберігають волатильність. Це означає, що після виходу на біржі на них може чекати вибухове зростання або корекція. Тому інвесторам слід виявляти обережність та ретельно підбирати активи для вкладення коштів, щоб у результаті не зазнати значних збитків.