Уряд погодив $3 млрд кредиту від Японії під заморожені активи рф

Кабмін затвердив угоду з Японією, яка дозволить у рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України», — заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр відзначив важливість ініціативи ERA, яка сприяє фінансовій підтримці України.

«Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України», — підкреслив глава уряду.

Варто зазначити, що загалом за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад $8,5 млрд.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).