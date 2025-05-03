Із початку повномасштабної війни зі спецрахунку, відкритого Національним банком України на потреби оборони, перераховано майже 65,2 млрд грн, із них у квітні 2025 року — понад 1,1 млрд грн. Про це повідомляє Нацбанк.
НБУ у квітні перерахував понад 1,1 мільярда гривень зі спецрахунку на потреби оборони
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Спецрахунок НБУ
Всього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло майже 66,3 млрд грн в еквіваленті.
За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 176,2 млн грн.
Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).
Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 45,2 млрд грн в еквіваленті.
Станом на 1 травня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становив понад 1,2 млрд грн.
Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.
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