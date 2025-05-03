НБУ у квітні перерахував понад 1,1 мільярда гривень зі спецрахунку на потреби оборони

Із початку повномасштабної війни зі спецрахунку, відкритого Національним банком України на потреби оборони, перераховано майже 65,2 млрд грн, із них у квітні 2025 року — понад 1,1 млрд грн. Про це повідомляє Нацбанк.

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Спецрахунок НБУ

Всього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло майже 66,3 млрд грн в еквіваленті.

За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 176,2 млн грн.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 45,2 млрд грн в еквіваленті.

Станом на 1 травня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становив понад 1,2 млрд грн.

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.