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10 липня 2024, 16:33

Отримання та відправка SWIFT-переказів разом із ПУМБ

Відправлення SWIFT-переказів разом із ПУМБ можливі як у відділеннях банку, так і у застосунку ПУМБ Online.

Для отримання SWIFT-переказу, клієнту ПУМБ необхідно надати свої реквізити відправнику. Реквізити можна дізнатись у відділенні ПУМБ, або самостійно у застосунку ПУМБ Online: у застосунку оберіть картку або рахунок на який хочете отримати переказ => Знак «і» (інформація) => «Отримати реквізити SWIFT».

Відправка SWIFT-переказів у ПУМБ доступна по усьому світу, окрім Ірану, КНДР, Нікарагуа, рф, рб та М'янми. Детальніше про умови SWIFT-переказів — на сайті ПУМБ.

Переваги SWIFT-переказів у ПУМБ Online:

  • 10 доларів США (за курсом НБУ) комісії на всі перекази SWIFT, незалежно від суми
  • 0 грн комісії за терміновість
  • 5 цілей переказу: лікування, навчання, сплата аліментів, переказ на власний рахунок або рахунок родича в іншому українському банку
  • зручність та комфорт переказів. Для відправки SWIFT-переказу в ПУМБ Online достатньо обрати меню «Платежі» => «Міжнародні перекази» => SWIFT => «Надіслати переказ». Після цього необхідно обрати дебетовий рахунок в валюті переказу, зазначити суму та дані переказу. Статус та платіжна інструкція зберігаються у розділі «Архів переказів»
  • 4 валюти: USD, EUR, PLN, GBP
  • надійність та безпека платежів

Відео-інструкція як відправити переказ SWIFT в застосунку ПУМБ Online. Зверніть увагу, що сервіс у застосунку доступний у робочі дні з 08:00 до 17:00.

Переваги SWIFT-переказів у відділенні ПУМБ:

  • широкий спектр цілей переказу: лікування, навчання та інші цілі, дозволені НБУ.
  • великий вибір валют (USD, EUR, PLN, GBP, CHF, CAD, CNY, CZK)
  • низький тариф 0,5% мін. — екв. 10 USD, макс. — екв. 500 USD
  • 150 грн комісії за терміновість
  • зручність та комфорт переказів. Достатньо лише надати платіжні реквізити отримувача та, за потреби, підтверджуючі документи щодо походження коштів (у випадку якщо сума переказу перевищує 400 тис. грн)
  • надійність та безпека платежів

ПУМБ робить ваші фінансові операції простими та доступними!

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Alexkid
Alexkid
10 липня 2024, 16:47
#
Это прикол или поиздеваться?
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