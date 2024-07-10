Відправлення SWIFT-переказів разом із ПУМБ можливі як у відділеннях банку, так і у застосунку ПУМБ Online.
Отримання та відправка SWIFT-переказів разом із ПУМБ
Для отримання SWIFT-переказу, клієнту ПУМБ необхідно надати свої реквізити відправнику. Реквізити можна дізнатись у відділенні ПУМБ, або самостійно у застосунку ПУМБ Online: у застосунку оберіть картку або рахунок на який хочете отримати переказ => Знак «і» (інформація) => «Отримати реквізити SWIFT».
Відправка SWIFT-переказів у ПУМБ доступна по усьому світу, окрім Ірану, КНДР, Нікарагуа, рф, рб та М'янми. Детальніше про умови SWIFT-переказів — на сайті ПУМБ.
Переваги SWIFT-переказів у ПУМБ Online:
- 10 доларів США (за курсом НБУ) комісії на всі перекази SWIFT, незалежно від суми
- 0 грн комісії за терміновість
- 5 цілей переказу: лікування, навчання, сплата аліментів, переказ на власний рахунок або рахунок родича в іншому українському банку
- зручність та комфорт переказів. Для відправки SWIFT-переказу в ПУМБ Online достатньо обрати меню «Платежі» => «Міжнародні перекази» => SWIFT => «Надіслати переказ». Після цього необхідно обрати дебетовий рахунок в валюті переказу, зазначити суму та дані переказу. Статус та платіжна інструкція зберігаються у розділі «Архів переказів»
- 4 валюти: USD, EUR, PLN, GBP
- надійність та безпека платежів
Відео-інструкція як відправити переказ SWIFT в застосунку ПУМБ Online. Зверніть увагу, що сервіс у застосунку доступний у робочі дні з 08:00 до 17:00.
Переваги SWIFT-переказів у відділенні ПУМБ:
- широкий спектр цілей переказу: лікування, навчання та інші цілі, дозволені НБУ.
- великий вибір валют (USD, EUR, PLN, GBP, CHF, CAD, CNY, CZK)
- низький тариф 0,5% мін. — екв. 10 USD, макс. — екв. 500 USD
- 150 грн комісії за терміновість
- зручність та комфорт переказів. Достатньо лише надати платіжні реквізити отримувача та, за потреби, підтверджуючі документи щодо походження коштів (у випадку якщо сума переказу перевищує 400 тис. грн)
- надійність та безпека платежів
ПУМБ робить ваші фінансові операції простими та доступними!
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