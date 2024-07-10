Отримання та відправка SWIFT-переказів разом із ПУМБ

Відправлення SWIFT-переказів разом із ПУМБ можливі як у відділеннях банку, так і у застосунку ПУМБ Online.

Для отримання SWIFT-переказу, клієнту ПУМБ необхідно надати свої реквізити відправнику. Реквізити можна дізнатись у відділенні ПУМБ, або самостійно у застосунку ПУМБ Online: у застосунку оберіть картку або рахунок на який хочете отримати переказ => Знак «і» (інформація) => «Отримати реквізити SWIFT».

Відправка SWIFT-переказів у ПУМБ доступна по усьому світу, окрім Ірану, КНДР, Нікарагуа, рф, рб та М'янми. Детальніше про умови SWIFT-переказів — на сайті ПУМБ.

Переваги SWIFT-переказів у ПУМБ Online:

10 доларів США (за курсом НБУ) комісії на всі перекази SWIFT, незалежно від суми

0 грн комісії за терміновість

5 цілей переказу: лікування, навчання, сплата аліментів, переказ на власний рахунок або рахунок родича в іншому українському банку

зручність та комфорт переказів. Для відправки SWIFT-переказу в ПУМБ Online достатньо обрати меню «Платежі» => «Міжнародні перекази» => SWIFT => «Надіслати переказ». Після цього необхідно обрати дебетовий рахунок в валюті переказу, зазначити суму та дані переказу. Статус та платіжна інструкція зберігаються у розділі «Архів переказів»

4 валюти: USD, EUR, PLN, GBP

надійність та безпека платежів

Відео-інструкція як відправити переказ SWIFT в застосунку ПУМБ Online. Зверніть увагу, що сервіс у застосунку доступний у робочі дні з 08:00 до 17:00.

Переваги SWIFT-переказів у відділенні ПУМБ:

широкий спектр цілей переказу: лікування, навчання та інші цілі, дозволені НБУ.

великий вибір валют (USD, EUR, PLN, GBP, CHF, CAD, CNY, CZK)

низький тариф 0,5% мін. — екв. 10 USD, макс. — екв. 500 USD

150 грн комісії за терміновість

зручність та комфорт переказів. Достатньо лише надати платіжні реквізити отримувача та, за потреби, підтверджуючі документи щодо походження коштів (у випадку якщо сума переказу перевищує 400 тис. грн)

надійність та безпека платежів

ПУМБ робить ваші фінансові операції простими та доступними!