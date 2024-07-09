Бізнес за минулий тиждень отримав доступних кредитів на 1,6 мільярда гривень

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Скільки видано кредитів

«За минулий тиждень у межах Державної програми „Доступні кредити 5−7−9%“ підприємці отримали від уповноважених банків 526 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, з яких 463 кредити — від банків державного сектору економіки на близько 1,1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

З початку 2024 року за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали 12 875 кредитів на 48,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 9 739 кредитів на 25,2 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 57 017 кредитів на 225,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 42 773 кредити на 115,6 млрд грн), з яких станом на 8 липня поточного року:

21,25 млрд грн — на інвестиційні цілі;

62,61 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

39,08 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

17,19 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі;

14,87 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми «Доступні кредити 5−7−9%» підписано 91 839 кредитних договорів на 315,3 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 63 249 договорів на 142,2 млрд гривень.