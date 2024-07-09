В Україні з початку дії програми «Доступні кредити 5−7−9%», станом на 8 липня 2024 року, банки видали мікро-, малому та середньому бізнесу пільгових кредитів на 315,3 млрд грн, із них за минулий тиждень — на 1,6 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Бізнес за минулий тиждень отримав доступних кредитів на 1,6 мільярда гривень
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки видано кредитів
«За минулий тиждень у межах Державної програми „Доступні кредити 5−7−9%“ підприємці отримали від уповноважених банків 526 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, з яких 463 кредити — від банків державного сектору економіки на близько 1,1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
З початку 2024 року за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали 12 875 кредитів на 48,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 9 739 кредитів на 25,2 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 57 017 кредитів на 225,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 42 773 кредити на 115,6 млрд грн), з яких станом на 8 липня поточного року:
- 21,25 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 62,61 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 39,08 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 17,19 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 14,87 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми «Доступні кредити 5−7−9%» підписано 91 839 кредитних договорів на 315,3 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 63 249 договорів на 142,2 млрд гривень.
Коментарі