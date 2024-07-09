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9 липня 2024, 10:18

Доходи банків цьогоріч зросли на 27% — Опендатабот

Майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 63 українські банки за 5 місяців 2024 року. Це вже на чверть більше порівняно з відповідним періодом торік. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 63 українські банки за 5 місяців 2024 року.
Фото:depositphotos

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Скільки заробили банки

Сам же податок на прибуток за цей період склав 16,5 млрд грн. Загалом лише 7 із 63 банків отримали збитки цьогоріч. Незмінним лідером серед банків за прибутком залишається Приватбанк, а найбільший приріст прибутку у МТБ банку — у 13,6 разів.

67,97 млрд грн прибутку після оподаткування заробили українські банки за перші п'ять місяців 2024 року. Це вже на 27% більше, ніж за той самий період минулоріч.

За цей час банки мають сплатити 16,5 млрд грн податку на прибуток. Це у 1,6 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року. Варто зазначити, що з 63 банків лише 7 отримали збитки — 131,83 млн грн.

До десятки найбільш прибуткових банків України увійшли чотири державних банки, чотири банки з іноземним капіталом та два приватних банки. Загалом їх прибуток складає 85% від загального прибутку всіх українських банків. Третину загального прибутку припадає на Приватбанк.

Державні банки

35% сукупного прибутку усіх банків припадає на незмінного лідера — державний Приватбанк. За перші п'ять місяців 2024 року банк отримав 23,96 млрд грн прибутку після оподаткування. Проте це на 6% менше, ніж за аналогічний період минулоріч. Загалом саме Приватбанк сплатить майже половину від суми податків усіх банків країни за цей час — 8,04 млрд.

Цьогоріч 5 із 6 державних банків отримали 41,4 млрд грн сукупного прибутку. Перший інвестиційний банк показав збитки у розмірі 16,5 млн грн.

Іноземні банки

Лідером серед банків з іноземним капіталом став Райффайзен банк: майже 4 млрд грн прибутку. Це на 22% більше порівняно з відповідним періодом минулоріч. Його податкові витрати зросли до 1,32 млрд грн. Це майже вдвічі більше до відповідного періоду торік.

Загалом, 13 з 14 банків цієї групи отримали прибуток у розмірі 16,23 млрд грн. Це 24% сукупного прибутку всіх українських банків. Найбільший приріст прибутку показав Креді Агріколь банк, який заробив у 5 разів більше, ніж за аналогічний період минулоріч — 3,12 млрд грн.

Банки з приватним капіталом

Банки з приватним капіталом отримали 10,42 млрд грн прибутку. Це майже в 1,5 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року. Лідером цієї групи став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд грн. Це на 7% більше ніж минулоріч. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали половину прибутку цієї групи — 5,44 млрд грн.
Найбільший приріст прибутку серед усіх українських банків показав МТБ банк, який збільшив свій прибуток у 13,6 разів до 436,77 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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