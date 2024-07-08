Як вигідно переказати гроші з Польщі до України

У Польщі проживає близько 2 мільйонів українців. Багато з них працевлаштовані, заробляють там гроші, частину з яких переказують родичам до України. Такі перекази — вагоме джерело підтримки для багатьох у воюючій країні. «Мінфін» пропонує добірку з 5 способів того, як їх здійснювати швидко та вигідно.

Кредобанк та PKO Bank Polski

Простий, зручний та вигідний спосіб здійснення таких переказів пропонують польський PKO Bank Polski та його українська «дочка» Кредобанк.

Отримувачу коштів в Україні потрібно відкрити у Кредобанку безкоштовний пакет послуг «Правильна картка». Це можна зробити онлайн. Знадобляться лише смартфон, інтернет та застосунок «Дія» з ID-карткою або закордонним паспортом у ньому. Рахунок у злотих/євро, який входить до пакету, має додатковий унікальний ідентифікатор у форматі IBAN, за допомогою якого в Україні можна отримувати перекази з Польщі в злотих або євро. Отримання переказів також можливе на картки клієнтів преміального сервісу Craft Banking.

Щодо відправника — йому бажано відкрити рахунок в PKO Bank Polski. Зробити це можна в одному з польських відділень, маючи при собі український закордонний паспорт або ID-картку, видану після 2016 року. Тоді клієнт отримує доступ до всього спектру фінансових послуг банку у сусідній країні. Інший варіант — відкрити «Тимчасовий Рахунок без Меж PKO» (Czasowe Konto bez Granic), для якого українцям не потрібні документи, але який має обмежений функціонал. Але і він дозволяє переказувати кошти на картку Кредобанку.

Відправнику достатньо зайти в онлайн-банкінг PKO Bank Polski та переказати кошти на номер IBAN рахунку «Правильної картки» Кредобанку. Комісії за такі перекази відсутні.

Комісія за зняття злотих у касі Кредобанку — до 1% (мін. 20 грн). Але якщо обміняти їх у застосунку KredoBank на гривню, то її вже можна буде зняти безкоштовно.

До речі, рахунок відправника у PKO Bank Polski — необов‘язкова умова для здійснення такого переказу. Знаючи унікальний IBAN-ідентифікатор отримувача, гроші в Кредобанк можна переказувати з рахунку у будь-якому іншому банку Польщі. Але в цьому випадку можуть бути комісії з боку банку відправника. Можна здійснити перекази й готівкою. В цьому разі комісія залежатиме від пункту переказу: через відділення або агенцію PKO Bank Polski.

Зручність та простота використання унікального ідентифікатора робить цей спосіб переказу грошей з Польщі все популярнішим. Протягом січня-травня 2024 року таким чином до Кредобанку надійшло майже 80 тис. переказів на загальну суму близько 90 млн польських злотих (понад $22 млн), що на 24% більше, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

Якщо говорити про євро, то у цій валюті переказів надійшло понад 6 тис. на загальну суму майже €4 млн, що на 11% більше, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

Система переказів SWIFT

Міжнародна банківська система SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) є надійним способом переказу грошей, що працює майже в усіх країнах. Вона передусім підходить для переказів великих сум — від $1 000.

Само собою, за допомогою SWIFT переказують гроші і з Польщі. У 2023 році вона посіла друге місце серед усіх країн, з яких українці отримували банківські перекази через SWIFT: 12% усіх переказів за допомогою цієї системи були отримані саме з Польщі.

До недоліків SWIFT-переказів можна віднести те, що оформити їх самостійно для декого з клієнтів може бути складно, і, зазвичай, такий переказ займає більше часу, ніж через інші варіанти. Однак їх перевагою є невелика комісія, яка зазвичай становить 0,5% і не залежить від суми. Також відсутні обмеження щодо суми переказу. Для їх здійснення можна скористатися послугами банків, які мають дочірні філіали в Україні. Наприклад, вже згадана зв’язка PKO Bank Polski та його української «дочки» Кредобанку.

Система переказів TransferGo

Ще одним варіантом переказу грошей з Польщі до України є система TransferGo. Це міжнародна компанія, яка має офіси в Європі, включаючи Лондон, Берлін, Стамбул та Варшаву, та обслуговує декілька десятків валют у 55 країнах.

Через сайт TransferGo можна переказати гроші і до України безпосередньо на картку українського банку. Для цього потрібно зареєструвати акаунт у системі та прив'язати банківську картку, видану в одній із країн Єврозони або у Великій Британії.

TransferGo дає можливість вибору між швидкістю переказу та його вартістю. Наприклад, переказ із Великої Британії до України за 30 хвилин коштуватиме 0,99 фунта стерлінгів, тоді як переказ, який триває добу, буде безкоштовним.

Revolut

Англійський необанк Revolut спростив процес реєстрації для українців, які перебувають за кордоном. Для цього потрібні лише європейська адреса та скріншот закордонного паспорта.

Сервіс надає можливість відкриття мультивалютного рахунку, що підтримує 30 валют, серед яких долар США, євро, польський злотий, англійський фунт та інші. При реєстрації в Польщі основний рахунок буде у польських злотих.

Для переказу грошей до України оптимальним варіантом є використання SEPA-переказів, які не передбачають комісії. Такі перекази можна здійснювати в євро на карткові рахунки українських банків, що підтримують SEPA-перекази. Один із таких, до речі, — Кредобанк.

Perekaz24

Польська система швидких міжнародних грошових переказів Perekaz24 дозволяє миттєво переказувати гроші з Польщі до України. Реєстрація займає лише декілька хвилин.

Щоб збільшити ліміт на перекази, потрібно пройти ідентифікацію клієнта. Після цього встановлюється денний ліміт у розмірі $2 тисяч і місячний ліміт у розмірі $10 тисяч.

Комісія за переказ становить 1,99% від суми плюс €0,49, або еквівалент у вибраній валюті. Перший переказ здійснюється безкоштовно.

Перекази з України до Польщі

Зробити зворотній переказ з України до Польщі сьогодні складніше через низку обмежень НБУ. SWIFT, який до війни був найочевиднішим способом переказати кошти за кордон, вже два роки як недоступний для зовнішніх транзакцій (за виключенням деяких випадків).

Залишається можливість переказати гроші за кордон за допомогою P2P-переказів, але обмеження є й тут. По-перше, вони доступні лише у валюті. Їх вартість залежить від банків, які їх здійснюють. Наприклад, якщо відправник і отримувач — клієнти, відповідно, Кредобанку та PKO Bank Polski і мають рахунки у злотих або євро, то для них перекази у цих валютах будуть безкоштовними. По-друге, є обмеження щодо ліміту таких операцій — до 100 тис. гривень на місяць в еквіваленті ($2,5 тис.).

Замість висновку

За даними НБУ у 2023 році з Польщі до України було переказано понад $4,2 млрд — це понад 37% всіх надходжень з інших країн. Наведені способи зробити це — лише частина різноманіття доступних варіантів. Однак вони роблять такі перекази швидкими, безпечними і вигідними. Саме тому на них варто звернути увагу.