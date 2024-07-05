Суд підтвердив обов’язок ексвласника Імексбанку погасити заборгованість банку на 309 млн грн перед НБУ

Велика Палата Верховного Суду 12 червня 2024 року, розглянувши касаційну скаргу колишнього власника Імексбанку Леоніда Клімова, залишила в силі рішення суду апеляційної інстанції про стягнення з нього 309 млн грн на користь НБУ в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Рішення відкриває можливість поновити примусове виконання рішення суду апеляційної інстанції про стягнення з Леоніда Клімова коштів на користь Національного банку та спрямувати стягнуті кошти на погашення боргу Імексбанку за кредитом», — прокоментував начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами юридичного департаменту Нацбанку Сергій Бойко.

Нагадаємо

У 2014 році НБУ надав Імексбанку кредит для підтримки ліквідності на суму 300 млн грн. Леонід Клімов, який на той момент був власником Імексбанку, уклав із Нацбанком договір поруки, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед НБУ.

Оскільки Леонід Клімов не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк в січні 2016 року звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку.

Приморський районний суд міста Одеси 16 березня 2016 року повністю задовольнив позов Національного банку до Леоніда Клімова про стягнення з нього 309 млн грн на користь НБУ, водночас Апеляційний суд Одеської області 15 липня 2016 року задовольнив апеляційну скаргу Клімова та скасував рішення суду першої інстанції.

Вищий спеціалізований суд України 4 жовтня 2017 року частково задовольнив касаційну скаргу НБУ, скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи Приморський районного суду міста Одеси 14 грудня 2018 року відмовив Національному банку в позові, водночас Одеський апеляційний суд 24 листопада 2020 року задовольнив апеляційну скаргу НБУ, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове судове рішення про задоволення позову.

Залишок заборгованості Імексбанку перед Національним банком за кредитами рефінансування становить 3,004 млрд грн.

Національний банк 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення Імексбанку до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був Леонід Клімов.