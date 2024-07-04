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4 липня 2024, 18:00

Будьте енергонезалежними з ПУМБ: новий пільговий кредит для бізнесу без першого внеску та комісій

Перший Міжнародний Український Банк (ПУМБ) пропонує українським підприємствам нову кредитну програму для підвищення енергонезалежності та безперебійної роботи бізнесу під час відключень електропостачання.

«Ми провели велике опитування серед наших корпоративних клієнтів. І третина з цих клієнтів, усвідомлюючи поточний стан енергетичної інфраструктури країни, планує інвестувати в енергонезалежність найближчим часом. Тож така кредитна програма є однозначно необхідною та дозволить бізнесу працювати навіть під час тривалих відключень енергопостачання», — коментує нову кредитну програму Заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу Сергій Магдич.

Відповідно до умов програми, власники малого та середнього бізнесу зможуть оформити в ПУМБ кредити до 10 млн грн на строк до 5 років для придбання додаткових джерел електроенергії без початкового внеску та жодних комісій. До того ж протягом першого року за цим кредитом діятиме пільгова процентна ставка і гнучкий графік погашення заборгованості за кредитним договором. Також банк готовий підтримувати і компанії великого бізнесу.

«Ми розуміємо, наскільки важливою зараз є тема енергонезалежності не тільки для українського бізнесу, але й для країни загалом. Тому що кожен бізнес, який зможе живити себе сам, наприклад, за допомогою генераторів або сонячних панелей, вивільнить такі необхідні кіловати енергії для лікарні чи школи. Саме тому ми ставили за мету зробити дійсно найпривабливіший за умовами продукт, у якому відсутній перший внесок та відсутня комісія», — додає Сергій Магдич.

До того ж зазначені пільгові тарифи банк готовий запропонувати компаніям малого бізнесу для отримання обладнання на умовах лізингу.

Кредитні кошти допоможуть бізнесу профінансувати закупівлю додаткових та альтернативних джерел електроенергії — дизель-генераторів, сонячних панелей, газопоршневих та газотурбінних установок та електростанцій, а також систем зберігання та накопичення енергії.

Дану кредитну програму було розроблено у межах Меморандуму про пільгове кредитування відновлення енергетичної інфраструктури України, який ПУМБ та інші найбільші банки підписали 25 червня.

Джерело: Мінфін
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