П’ять зручних банківських додатків для придбання валюти у 2024 році

Час від часу українці стикаються з труднощами при спробах придбати іноземну валюту у касах банків — її там або немає зовсім, або ж клієнтам пропонують замовити і почекати. Водночас банки пропонують альтернативу — купувати її через мобільний додаток. До того ж, зазвичай, за вигіднішим, ніж у касі, курсом. Ми підібрали 5 банківських застосунків, які, на нашу думку, в цьому плані є одними з найзручніших.

Абанк

Мобільний застосунок АБанк24 загалом легкий та зручний у користуванні, що підтверджують його високі рейтинги в Google Play Маркет та AppStore. І процес купівлі валюти тут не є винятком.

Щоб скористатися опцією обміну, потрібно мати картку в гривні, з якої будуть списані кошти за таку операцію, а також картку у потрібній іноземній валюті. Відкрити їх можна в застосунку через меню «Гаманець+».

Загальна сума операцій з купівлі іноземної валюти залежить від подальших дій з нею. Якщо купувати її, просто переказуючи на картку або рахунок, доступний еквівалент становить 50 000 гривень на місяць. Якщо ж валюта купується з подальшим розміщенням на депозит, то ліміт буде вчетверо більшим. Комісію під час обміну Абанк не стягує.

Опція купівлі валюти є доступною в застосунку в декількох меню: «Обмін Валюти», «Переказ на картку», «Купити валюту на вклад». Щоб нею скористатися, потрібно здійснити прості кроки:

Для купівлі валюти в меню «Обмін валют» та «Переказ на картку»

Крок 1. Зайти в меню (Обмін валюти чи Переказ на картку).

Обмін Валюти:

Переказ на картку:

Крок 2. Вибрати картку, з якої буде здійснена купівля валюти (картка в грн). Система відразу підказує, скільки клієнт може купити валюти в поточному місяці.

Крок 3. Натиснути кнопку «Далі». Система розраховує суму в еквіваленті та комісію (якщо валютообмін відбувається за рахунок кредитних коштів).

Для придбання валюти з подальшим розміщенням на депозит

В меню «Депозити» обрати кнопку «Купити валюту на вклад», ввести сумму вклада, звернувши увагу на лічильник-підказку про ліміт на купівлю валюти. Далі буде оформлено депозит на 3 місяці, без можливості дострокового повернення.

На депозит валюту можна купити також в меню «Новий вклад», але більшою популярністю користується окреме підменю «Купити валюту на вклад».

Після придбання валюти клієнт Абанку може замовити її готівкою через меню в застосунку, а потім зняти у будь-якому відділенні, попередньо обравши зручний час. Також можна надіслати валюту за кордон родичам на картку Абанку або зробити переказ на картку іншого закордонного банку (звісно, в межах діючих обмежень НБУ — 100 тис. грн в еквіваленті).

Головна вигода купівлі валюти у мобільному застосунку — курс в додатку нижчий, ніж в касі банку, у разі купівлі готівкою. При цьому найвигідніше розміщувати валюту на депозит, адже, у такому випадку, можна купити більшу безготівкову суму за вигідним курсом. Однак ставка за валютним вкладом на терміни до 3 місяців є мінімальною, а от на терміни від 6 місяців та більше — дорівнює 2,1% річних.

Загалом додаток АБанк24 пропонує широкий вибір кредитних та депозитних програм, а також можливість в один клік відкрити картку кобренда (АТБ чи Епіцентр), за якими є додаткові знижки та програма лояльності.

Креді Агріколь

Мобільний застосунок Креді Агріколь Банку СА+ має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє ініціювати продаж валюти у декілька кліків. Сам застосунок визнано найкращим, за версією Ukrainian Fintech Award 2022, а також він традиційно в ТОП-3 найкращих банківських застосунків за відгуками користувачів на App Store та Google Play.

В СА+ реалізована віддалена ідентифікація клієнтів, дистанційне оформлення діджитал-картки в гривні, євро та доларах США, швидкі перекази за номером телефону, опція донатів у декілька кліків. Ну, і, звичайно, як тільки це дозволив НБУ, Креді Агріколь Банк реалізував в мобільному застосунку СА+ купівлю валюти.

Щоб обмінювати валюту у додатку, потрібно зареєструватися у СА+ та мати картку в іноземній валюті. Достатньо віртуальної картки в євро або доларах, яку можна за декілька хвилин оформити у застосунку.

«‎Окрім зручності самого застосунку, заявки на продаж та купівлю також обробляються за короткий термін, та клієнтам стають доступними кошти менше ніж за годину», — розповіли у Креді Агріколь Банку.

Щодо самого обміну валют, то тут є обмеження, встановлені НБУ, — 50 000 в гривневому еквіваленті на місяць. Сама ж купівля валюти відбувається без комісії, а жодні підтвердження доходу не потрібні.

Щоб придбати валюту, потрібно дотримуватися таких інструкцій:

Крок 1. Перейти на сторінку «Платежі» та вибрати «Обмін валют».

Крок 2. Вибрати бажану валюту: долар США або євро. На цьому етапі потрібно буде відкрити картку у необхідній валюті, за умови відсутності продуктів у валюті. Якщо у клієнта лише один продукт в необхідній валюті, його буде вибрано автоматично.

Крок 3. Ввести необхідну суму: валюта залежить від того, що обрав клієнт (купівлю або продаж).

Крок 4. Обрати інструмент списання/зарахування.

Крок 5. Підтвердити купівлю/продаж.

Крок 6. Створюється заявка на обмін валют, за декілька хвилин клієнт бачитиме успішну операцію за результатами обробки.

Після покупки клієнт може продати валюту, оформити SWIFT-переказ через менеджера відділення (згідно обмежень НБУ) або ж зняти її готівкою.

Також банк пропонує розміщувати валюту на депозитах на наступних умовах:

«Валютообмінний» (долар США) під 0,01% — це можливість для клієнтів покласти гривню на депозит та отримати долар через 3 місяця.

«Строковий» (долар США) депозит із 0,50% річних за умови терміну в 3 місяця, 0,75% — на 6 місяців, та 1% на термін в 12 місяців.

«Строковий» (євро) з 0,20% річних на 3 місяця, 0,30% — на 6 місяців, та 0,50% — на 12 місяців.

А ще Креді Агріколь прибрав російську мову в усіх засобах комунікації з клієнтами, зокрема, в інтернет-банкінгах та мобільному застосунку, та попрацював над дизайном, зробивши його в жовто-блакитних кольорах державного прапора.

Приватбанк

Найбільший український банк також пропонує обмін валют у своєму мобільному застосунку Приват24, без необхідності відвідувати відділення банку.

Для того, щоб це зробити, потрібно увійти в мобільний додаток, натиснути на курс валют та обрати валюту, потім вказати суму, яку хочете придбати/продати, та обрати картку, на яку потрібно зарахувати кошти. Після цього варто перевірити дані та підтвердити операцію, щоб надіслати заявку в обробку.

Існує ще один спосіб обміняти валюту в Приват24. Можна зробити переказ із картки на картку:

з валютної на гривневу, якщо хочете продати валюту;

з гривневою на валютну, якщо хочете купити валюту.

Продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку.

monobank

Після пом’якшення валютних обмежень Нацбанком у серпні 2023 року та встановлення ліміту 50 тис. гривень для кожного клієнта на обмін валюти онлайн, mono також реалізував цю можливість у своєму застосунку.

Щоб нею скористатися, треба оформити картку у потрібній валюті. Далі в меню гривневої картки, з якої буде оплачена операція обміну (це може бути як чорна кредитка mono, так і біла дебетова картка), натиснути «Перекази на картку», потім вибрати картку, на яку буде зарахована валюта, і вказати необхідну суму операції.

Sense Bank

Купити або продати валюту можна також у мобільному застосунку Sense SuperApp. Для обміну в ньому встановлюється окремий курс валют «Курс online», який може змінюватися протягом дня.

Для того, щоб купити валюту, потрібно перейти в розділ «Платежі» та натиснути «Обміняти валюту», і вибрати рахунок, із якого робитимете обмін. Якщо у вас немає картки в необхідній валюті, оформити її можна в додатку. Після цього варто ознайомитися з доступним лімітом для обміну та з курсом, а також вказати суму операції. Далі натиснути «Переказати».

Обмін валюти доступний також із кредитної картки банку, однак лише за рахунок власних коштів на картці. Якщо ж сума власних коштів на кредитній картці менша за суму заборгованості на розстрочці, яка оформлена на цій кредитці, обмін валют буде недоступним.