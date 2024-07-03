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3 липня 2024, 18:41

Підприємці Донеччини отримають щонайменше 73 мільйони держпідтримки — Свириденко

Уряд передбачив на 2024 рік для бізнесів Донеччини у рамках політики «Зроблено в Україні» щонайменше 73 млн грн. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час робочого візиту на Донеччину.

Уряд передбачив на 2024 рік для бізнесів Донеччини у рамках політики «Зроблено в Україні» щонайменше 73 млн грн.
Фото: me.gov.ua

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Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на надання грантів, компенсацію відсоткових ставок за пільговими кредитами, надання відшкодування аграріям за купівлю української сільгосптехніки та інші програми в рамках політики «Зроблено в Україні».

«Працюємо із банківським сектором, аби він активніше відновлював кредитування прифронтових територій. Для таких регіонів умови програми „Доступні кредити 5−7-9“ покращені — ставки за кредитами знижені до 1% впродовж перших двох років, а потім ставка складатиме 5% — на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу. Ліміти фінансування програми були збільшені до 150 млн, а терміни кредитування — до 10 років», — заявила Свириденко.

Крім того, обговорили можливості використання доступних кредитів для відновлення енергетичних спроможностей бізнесу, а також інші програми — гранти на переробку, компенсації для аграріїв за придбання вітчизняної техніки.

За її словами, 73 млн грн, передбачені на підтримку підприємців Донеччини, не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати.

Бізнес-активність регіону

Попри всі складнощі пов’язані з війною бізнес-активність регіону поступово відновлюється.

За даними Донецької ОВА, кількість юридичних осіб, які сплачували податки за січень-квітень 2024 року зросла на 3,7% (до 4683) в порівнянні за аналогічним періодом минулого року.

Кількість фізичних осіб підприємців, які сплачували податки в перші чотири місяці цього року збільшилась на 32,8% і дорівнює 19 478.

Мета політики «Зроблено в Україні»

Стратегічна мета урядової політики «Зроблено в Україні» — змінити структуру української економіки, наростити виробництво товарів із доданою вартістю та збільшити частку переробної промисловості у ВВП вдвічі - до 20%, зокрема через розвиток виробництва та збільшення обсягів несировинного експорту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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KievanEmpire
KievanEmpire
3 липня 2024, 18:44
#
«Зроблено в Україні»
Это отличная инициатива власти! Made in UKRAINE.
В свое время японцы и корейцы так и поднялись продвигали свой бренд.
Сейчас бренд Украина в мире известен всем, потому-что война, но нужно развивать его дальше.
Нужны новые направления, что бы люди во всем мире ценили и покупали Украинское, не потому-что оно «Made in Ukraine» и нужно поддержать — этим никого не купишь — а потому-что УКРАИНСКОЕ значит КАЧЕСТВЕННОЕ!
Спасибо правительству, действительно замечательная инициатива которая объединяет различные предприятия, предпринимателей и бизнес под общенациональной вывеской «Made in Ukraine»
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