Випуск кредиток та позики малому бізнесу: як МФО хочуть «посунути банки»

Вартість залучення клієнтів не зменшилася, а конкуренція у сегменті «швидких кредитів» наростає. Отже, зростає витратна частина бізнесу мікрофінансових компаній. Плюс посилилося регулювання з боку Нацбанку.

Як на ці виклики реагують МФО, обговорили учасники панельної дискусії «Нові правила на ринку мікрокредитів, як адаптується ринок» у рамках конференції Ukrainian Credit Conference.

Український ринок мікрофінансових послуг звикає до нової реальності. З квітня цього року максимальна ставка за кредитами знизилася до 1,5% (раніше вона становила 2−2,5%), а з серпня — опуститься до 1% на день. Такі обмеження передбачені змінами до законодавства, що регулює ринки фінансових послуг (Закон 3498-IX від 22 листопада 2023 року).

Як це змінює бізнес-моделі на ринку мікрофінансу

За словами СЕО «Манівео швидка фінансова допомога» (ТМ Moneyveo) Сергія Сінченка, компанії, щоб компенсувати зниження планки максимальних денних кредитних ставок, почали різати програми лояльності та активно комунікувати з позичальниками, щоб зберегти клієнтську базу.

«Клієнти, які давно користувалися послугою, могли розраховувати в рамках програм лояльності на знижки в 60−80%. Наразі вони скоротилися до 40−60%.

Спочатку клієнти навіть не могли зрозуміти, що ставки за кредитами впали. Їм здавалося, що нові пропозиції не цікаві, адже зменшилася їхня персональна знижка. Компанії довелося посилити комунікації з клієнтами, щоби пояснити їм, що, власне, сталося", — каже Сінченко.

За його словами, кількість потенційних платоспроможних клієнтів мікрофінансових компаній знизилася, порівнюючи з довоєнним рівнем, на 20−30%. Чимало українців, у яких до початку війни вже були кредити, зіткнулися зі складнощами при їх погашенні через зниження доходів. А це негативно позначилося на їхній кредитній історії.

Конкуренція за платоспроможних клієнтів зростає, що змушує мікрофінансові компанії шукати нові бізнес-рішення.

Сергій Сінченко каже, що компанії працюють над новими кредитними продуктами та розширенням клієнтської бази. Зокрема, він вважає перспективним сегмент малого бізнесу.

«Малий бізнес зараз страждає від нестачі грошей, тому, якщо мікрофінансові компанії працюватимуть із цим сегментом, послуга буде затребуваною. Але знадобиться фондування за рахунок міжнародних інституцій, бо робота тільки за рахунок власного капіталу буде збитковою на старті», — уточнив Сергій Сенченко.

Він розповідає, що його компанія розглядає варіанти колаборації з платіжними установами та випуск нових карткових кредитних продуктів.

«Будуть нові цікаві сервіси. Посунем трохи банки, які зараз здебільшого емітують кредитні картки», — заявив Сінченко.

За його словами, ринок мікрофінансу рухається у бік більш довгострокових кредитів, великих сум та конкуренції з банками, а також покращення сервісу.

СЕО компанії «Авентус Україна» (ТМ CreditPlus) Володимир Довгаль заявив, що вони також шукають нові сегменти — зокрема, замислилися про кредитування ФОПів та бізнесу.

«Якщо продукти не змінюватимуться, то якісь компанії взагалі можуть втратити свою ринкову частку», — вважає він. При цьому експерт заявив, що посилення регулювання на ринку мікрофінансу «не враховує інтересів акціонерів», і зараз «банкет» (тобто зниження максимальних ставок за кредитами) відбувається саме за їх рахунок.

«Гравці ринку повинні вже зараз прораховувати свої середньострокові плани — чи буде їм взагалі за рахунок чого платити зарплати до 2025 року», — говорить він.

СЕО «Безпечне агентство необхідних кредитів» (ТМ MayCredit) Владислав Білан вважає, що ставка в 1% на день, до якої йде ринок, це все ж таки краще, ніж пропонована на етапі обговорення законопроєкту ставка 0,8%. «І це більше, ніж у Польщі, де клієнти платять 10% за весь час користування кредитом. Нам потрібно нарощувати кредитний портфель.

Наразі клієнти беруть невеликі суми — по 6 тисяч до зарплати. Але ми можемо дати і 30 тисяч, знаємо, де взяти гроші. Щоб відбулися зміни, знадобиться збільшити вкладення у маркетинг. Хоча вже зараз утримувати команду складно навіть великим компаніям. А що робитимуть невеликі гравці? Багато хто може просто припинити роботу", — підсумував він.

Що таке Ukrainian Credit Conference

Головна кредитна конференція року — Ukrainian Credit Conference (UCC) — відбулася у Києві 28 червня. У рамках дискусії учасники обговорили:

Нові продукти від українського фінтеху на ринку фінсервісів : кредитні картки , кредитування МСБ . Що ще пропонуватиме фінтех ? Хто ключовий клієнт ?

Перспективи українського необанкінгу : цей ринок уже перегрітий , чи океан ще блакитний ?

З якими основними проблемами та викликами стикаються небанки ? На які технології роблять ставку найближчі 2−5 років?

Партнерами заходу виступили :​