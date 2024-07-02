Поповнення європейських рахунків Wise, Revolut, Zen та ін. — як це зробити з України?

Разом із компанією 1654.exchange «Мінфін» розбирався, як із України можна поповнити рахунки Wise, Revolut, Zen та інших сучасних платіжних систем та класичних банків, і з якими обмеженнями на такі перекази сьогодні стикаються українці.

Чому це актуально

Війна розділила мільйони українських сімей. Чимало тих, хто зараз за кордоном, мають рахунки в місцевих банках та міжнародних платіжних системах. Зокрема, доволі популярними серед українців є такі сервіси, як Wise, Revolut, Zen, Paysera, Payoneer, N26. Для них такі рахунки — необхідність. Вони дають змогу сплачувати за товари та послуги, отримувати кошти, забезпечують іншу фінансову активність. Поповнювати їх, перебуваючи за кордоном, можна без проблем. А от робити це з України — набагато складніше. Через низку обмежень НБУ.

До широкомасштабного вторгнення росії найпростішим варіантом переказу коштів з України був SWIFT-переказ. Маючи ім'я отримувача, IBAN номер його рахунку та SWIFT-код банку, можна було без проблем переказувати гроші як із гривневого, так і з валютного рахунку будь-якого українського банку. Однак такі перекази вже понад два роки заборонені. Винятками є:

придбання певних товарів для військових;

оплата навчання;

оплата медичних послуг та транспортування хворих;

погашення витрат на повернення тіла померлого за кордоном;

виплата аліментів;

виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Після заборони вихідних SWIFT-платежів українці ще декілька місяців мали змогу здійснювати Р2Р-перекази на закордонні картки зі своїх гривневих рахунків. Але в жовтні 2022 року НБУ заборонив й їх.

Тоді ж була запроваджена заборона на операції quasi cash із картками, випущеними в гривні. І це обмеження безпосередньо стосується вже згаданих фінтех-сервісів Revolut та Wise, поповнення яких НБУ відносить до quasi cash. Метою цього заходу було перекриття лазівки, що дозволяла обходити обмеження на купівлю валюти фізичними особами.

З одного боку, всі ці обмеження — виправдані кроки регулятора. Вони є вимогою воєнного часу і запроваджувались з метою запобігання схемам із виведення з країни валюти, зменшення тиску на золотовалютні резерви та контролю над курсом гривні. З іншого — вони створюють чималі незручності для пересічних українців. У людей часто виникають цілком обґрунтовані потреби в переказах грошей на рахунки в інших країнах. Як на власні, так й інших осіб. Ситуацій, коли це необхідно, може бути маса: допомога рідним, оплата рахунків на користь іноземних компаній, продаж активів в Україні (для чого не обов‘язково перебувати тут особисто) й потреба використати виручені кошти за кордоном, та багато інших життєвих обставин.

Утім, сказати, що варіантів здійснити такі перекази не залишилось зовсім, також не можна. Вони є, але більшість через обмеження являють собою неповноцінне і компромісне рішення.

Р2Р-перекази

Один із небагатьох способів здійснити транскордонний переказ коштів, який все ще доступний українцям, — Р2Р-переказ валюти з картки українського банку на картку іноземного. В тому числі і на картки Wise, Revolut або Zen. Утім, наразі так можна переказувати до 100 тис. гривень на місяць в еквіваленті (зараз це близько $2,4 тис.).

Умовним варіантом «переказу за кордон» можна вважати поповнення гривневої картки іншого клієнта українського банку, який перебуває за межами країни. Тоді ліміти будуть значно вищими — $10−25 тис. на місяць, залежно від банку. Але далі для поповнення рахунку в іноземній фінустанові власнику української картки доведеться знімати за кордоном із неї готівку. І тут також не все так просто.

Готівка

Знімати за кордоном готівку з гривневої картки можна зараз лише у межах місячного ліміту в 50 000 грн в еквіваленті ($1,2 тис) і не більше 12 500 грн протягом 7 днів.

Ліміт на зняття готівки з української валютної картки за кордоном вдвічі більший — до 100 тис. грн на місяць. З іншого боку, він такий самий, як і при прямому Р2Р-переказі валюти. Тому, якщо мета — поповнити рахунок в іноземному банку, то ця операція буде зайвою і жодним чином тут не допоможе.

Звичайно, є варіант вивезти гроші з України особисто і далі вже поповнити ними потрібні рахунки за кордоном. Кожен громадянин має право без декларування вивозити до €10 тис. готівкою. Для більшої суми може знадобитись підтвердження джерела походження коштів. На кшталт квитанції про їх зняття з банківського рахунку або депозиту, договору купівлі-продажу якогось майна. Однак це далеко не найзручніший та найбезпечніший варіант транскордонного переказу, бо: а) дорого; б) не дуже безпечно. Єдиною його перевагою сьогодні є значно більша сума, ніж у попередніх рішеннях.

Криптовалюта

Величезна перевага крипти в тому, що для неї не існує обмежень на перекази. Якщо у вас є цифрові монети у потрібній кількості, то переказати їх за кордон — не проблема. Ну, а далі можна перевести їх у фіатну валюту і поповнити потрібні рахунки у банках. Утім, придбати крипту українцям сьогодні також непросто.

З жовтня 2022 року українці можуть купувати її лише за валюту і на суму не більш ніж на 100 тис. грн на місяць в еквіваленті. Але вибрати і цю квоту — завдання із зірочкою. Через те, що банки вважають такі операції ризикованими і здебільшого блокують. Причина в тому, що криптобіржі для поповнення рахунків клієнтів або отримання ними коштів використовували ті ж шлюзи, що й учасники схем виведення коштів із бетінгових компаній. У результаті всі ці канали були заблоковані, позбавивши українських інвесторів можливості поповнювати свої рахунки чи знімати власні гроші.

Спеціальні платіжні сервіси

Спеціальні платіжні сервіси — це, мабуть, найпростіший спосіб поповнити рахунки Wise, Revolut, Zen або інших банків за кордоном. Приклад — компанія 1654.exchange, яка сьогодні забезпечує проведення SEPA/SWIFT-платежів у всьому світі. Працює це просто. Клієнт, якому потрібно здійснити таку операцію, може:

звернутись до одного з відділень 1654.exchange в будь-якому з обласних центрів України та передати компанії готівкову або безготівкову гривню;

або розрахуватись криптовалютою на сайті 1654.exchange.

Далі європейський підрозділ компанії, який має ліцензію на обмін цифрових активів, здійснює зворотній обмін, після чого клієнт отримує євро, долари або іншу валюту на свій рахунок, відкритий в традиційному банку, сучасній платіжній системі чи банку, на кшталт Wise, Revolut, Zen або інших.

Комісії залежать від місця, куди здійснюється переказ, а також дня, коли це відбувається. Орієнтовно це 2−5% від суми. Точніші цифри потрібно уточнювати в кожному конкретному випадку. Або слідкувати за рухом тарифів в офіційному телеграм-каналі компанії.