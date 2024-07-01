Бізнес знову погіршив прогнози. Причина — проблеми зі світлом та мобілізація

Бізнес знову погіршив оцінку ділової активності через збереження невизначеності щодо тривалості війни, дефіцит електроенергії, слабкий інвестиційний попит, погіршення курсових очікувань, несприятливі тенденції на ринку праці та значний дефіцит кваліфікованих працівників. Про це свідчить Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) бізнесу.

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Як знизився індекс

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) бізнесу у червні знизився до 43,6 пункта з 48 пунктів у травні та 52,3 — у квітні.

Погіршення оцінок зафіксовано серед підприємств усіх секторів економіки.

Зокрема, підприємства промисловості погіршили оцінки результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом ускладнення безпекової ситуації, значних перебоїв з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у червні становив 45,5 (у травні — 48,8).

Підприємства торгівлі зберегли негативні очікування щодо результатів своєї діяльності на тлі ускладнення ситуації з енергопостачанням, підвищення тарифу на електроенергію та погіршення курсових очікувань: секторальний індекс у червні становив 46,4 (у травні — 47,7).

Підприємства будівництва значно послабили оцінки своїх економічних результатів через слабкий інвестиційний попит, тривалі відключення електроенергії та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у червні впав до 43 порівняно з 49,8 у травні.

Підприємства сфери послуг погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на відплив кваліфікованих кадрів, збільшення витрат через дефіцит електроенергії та зниження попиту: секторальний індекс упав до 39,7 у червні з 47,2 у травні.

Методика опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 червня, у ньому взяли участь 445 підприємств.