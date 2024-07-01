З 1 липня 2024 року Законом 5313-ІХ запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів. Про це йдеться у повідомленні Бізнес Асоціації.
1 липня 2024, 11:53
З 1 липня запроваджується кримінальна відповідальність за контрабанду усіх товарів
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Кримінальна відповідальність
Запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів:
- вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн — відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;
- вартістю понад 15,14 млн грн — від 850 тис. грн штрафу до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.
Для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачена за контрабанду товарів:
- вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн — у вигляді штрафу від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;
- вартістю понад 2,271 млн грн — від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо
За даними Держмитслужби, кількість виявлених правопорушень за 1 квартал 2024 року збільшилась майже в 4 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Так, митники повідомляють про 2356 порушень митних правил на суму 4,8 млрд грн. На розгляд до суду митницями передано майже половину справ 1116 справ про порушення митних правил на суму 1 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Ну бо всім потрібні гроші і ніхто не хоче фінансувати чергові маєтки депутатів, щоб ті потім розповідали, що це їх родичі назбирали і продали черешню на 200 тисяч доларів, а вони купили на ці кошти будинок площею 111 м² в центрі Києва, як це зробив в березні депутат володя крейденко
вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн — відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;
…
Для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачена за контрабанду товарів:
вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн — у вигляді штрафу від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;
тут брехня:
— для звичайних товарів стаття 201−3 встановлює мінімальну вартість 85000₴ «вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в п’ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян«
— для підакцизних товарів стаття 201−4 встановлює мінімальну вартість 12750₴ «вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) у сімсот п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»