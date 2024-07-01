З 1 липня запроваджується кримінальна відповідальність за контрабанду усіх товарів

З 1 липня 2024 року Законом 5313-ІХ запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів. Про це йдеться у повідомленні Бізнес Асоціації.

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Кримінальна відповідальність

Запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів:

вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн — відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;

вартістю понад 15,14 млн грн — від 850 тис. грн штрафу до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачена за контрабанду товарів:

вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн — у вигляді штрафу від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;

вартістю понад 2,271 млн грн — від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо

За даними Держмитслужби, кількість виявлених правопорушень за 1 квартал 2024 року збільшилась майже в 4 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Так, митники повідомляють про 2356 порушень митних правил на суму 4,8 млрд грн. На розгляд до суду митницями передано майже половину справ 1116 справ про порушення митних правил на суму 1 млрд грн.