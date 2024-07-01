З 1 липня запроваджується кримінальна відповідальність за контрабанду усіх товарів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 липня 2024, 11:53

З 1 липня запроваджується кримінальна відповідальність за контрабанду усіх товарів

З 1 липня 2024 року Законом 5313-ІХ запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів. Про це йдеться у повідомленні Бізнес Асоціації.

З 1 липня 2024 року Законом 5313-ІХ запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів.
Фото:epravda.com.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кримінальна відповідальність

Запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів:

  • вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн — відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;
  • вартістю понад 15,14 млн грн — від 850 тис. грн штрафу до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачена за контрабанду товарів:

  • вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн — у вигляді штрафу від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;
  • вартістю понад 2,271 млн грн — від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо

За даними Держмитслужби, кількість виявлених правопорушень за 1 квартал 2024 року збільшилась майже в 4 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Так, митники повідомляють про 2356 порушень митних правил на суму 4,8 млрд грн. На розгляд до суду митницями передано майже половину справ 1116 справ про порушення митних правил на суму 1 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
1 липня 2024, 12:02
#
«Так, митники повідомляють про 2356 порушень митних правил на суму 4,8 млрд грн. На розгляд до суду митницями передано майже половину справ 1116 справ про порушення митних правил на суму 1 млрд грн.»

Ну бо всім потрібні гроші і ніхто не хоче фінансувати чергові маєтки депутатів, щоб ті потім розповідали, що це їх родичі назбирали і продали черешню на 200 тисяч доларів, а вони купили на ці кошти будинок площею 111 м² в центрі Києва, як це зробив в березні депутат володя крейденко
+
0
Три літри
Три літри
1 липня 2024, 12:08
#
Запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів:
вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн — відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;

Для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачена за контрабанду товарів:
вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн — у вигляді штрафу від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;

тут брехня:

— для звичайних товарів стаття 201−3 встановлює мінімальну вартість 85000₴ «вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в п’ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян«
— для підакцизних товарів стаття 201−4 встановлює мінімальну вартість 12750₴ «вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) у сімсот п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»
+
0
Три літри
Три літри
1 липня 2024, 12:10
#
Але я не здивований: це ж Роман
+
0
Exba
Exba
1 липня 2024, 12:22
#
Странно, что они вообще убирали уголовку за контрабанду. Во все века контрабанда была преступлением, а не просто административным правонарушением.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Павел Еникеев и 33 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами