Ціни на нафту готові до третього поспіль тижневого зростання

Ціни на нафту зросли та готові до третього поспіль тижневого зростання на тлі очікувань того, що центральний банк США незабаром почне знижувати процентні ставки і закріпить складну маржу нафтопереробки. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent на серпень подорожчали на 48 центів, або на 0,56%, до 86,87 долара за барель. Контракт на нафту Brent на вересень подорожчав на 0,53% до 85,71 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в серпні зросли на 52 центи, або на 0,64%, до 82,26 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту Brent і WTI виросли майже на 2% цього тижня, при цьому обидва еталони також зросли трохи більше ніж на 6% в місячному обчисленні.

«Сира нафта зросла, незважаючи на слабкі короткострокові фундаментальні показники», — відзначають аналітики ANZ, посилаючись на несподіване зростання запасів нафти в США, незважаючи на очікування їх скорочення під час літнього піку попиту.

«… ціни зросли на тлі ризикового настрою на більш широкому ринку… викликаного даними, які свідчать про подальшу слабкість ринку праці в США», — додали вони в клієнтській записці.

Зростаючі очікування неминучого циклу пом'якшення ФРС викликали ралі ризиків на фондових ринках. Згідно з інструментом CME FedWatch, трейдери зараз оцінюють ймовірність першого зниження ставки ФРС у вересні в 64%, в порівнянні з 50% місяць тому.

Зниження процентних ставок може стати благом для нафти, оскільки це може збільшити попит з боку споживачів.