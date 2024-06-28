Мінцифри активно працює над електронним бронюванням на порталі «Дія». На початку липня планується бета-тестування. Про це в ефірі телемарафону заявив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
28 червня 2024, 9:36
Федоров розповів про тестування е-бронювання в «Дії»
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За його словами, спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.
Нагадаємо
7 червня Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі «Дії».
Процес бронювання працівника в «Дії» відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.
Як працюватиме бронювання на порталі «Дія»
- Керівник дізнається, скільки працівників може забронювати завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами Пенсійного фонду та Міноборони. Обирає, кого хоче забронювати, і засвідчує заяву електронним підписом.
- Система перевіряє, чи є дані про працівника в реєстрі Оберіг і чи працює він на підприємстві.
- Керівник отримує рішення протягом години щодо кожного працівника — заброньований він чи ні та які причини в разі відмови.
- Інформація про успішне бронювання з’являється в «Резерв+» співробітника. Якщо він хоче отримати паперове підтвердження, то теж має таку можливість. Обидва формати матимуть однакову силу.
- Працівник отримує відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців або на термін дії договору.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі