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28 червня 2024, 9:36

Федоров розповів про тестування е-бронювання в «Дії»

Мінцифри активно працює над електронним бронюванням на порталі «Дія». На початку липня планується бета-тестування. Про це в ефірі телемарафону заявив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифри активно працює над електронним бронюванням на порталі «Дія».
Фото: armyinform.com.ua

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За його словами, спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.

Нагадаємо

7 червня Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі «Дії».

Процес бронювання працівника в «Дії» відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.

Як працюватиме бронювання на порталі «Дія»

  • Керівник дізнається, скільки працівників може забронювати завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами Пенсійного фонду та Міноборони. Обирає, кого хоче забронювати, і засвідчує заяву електронним підписом.
  • Система перевіряє, чи є дані про працівника в реєстрі Оберіг і чи працює він на підприємстві.
  • Керівник отримує рішення протягом години щодо кожного працівника — заброньований він чи ні та які причини в разі відмови.
  • Інформація про успішне бронювання з’являється в «Резерв+» співробітника. Якщо він хоче отримати паперове підтвердження, то теж має таку можливість. Обидва формати матимуть однакову силу.
  • Працівник отримує відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців або на термін дії договору.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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