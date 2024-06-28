Український Sense Bank почав кредитувати енергоефективні проєкти бізнесу

Про прийняття відповідного рішення повідомила пресслужба фінустанови. Як зазначається у пресреліз, такий крок було здійснено на тлі зростаючого дефіциту генерації електроенергії, що виник внаслідок постійних терористичних атак рф.

Так, юридичним особам, а також фізичним особам — підприємцям відтепер доступні позики на проєкти зі встановлення джерел відновлювальної енергії, енергоефективного освітлення, систем накопичення електричної енергії, та інші подібні ініціативи.

У банку кажуть, що зазначена ініціатива є окремою програмою кредитування бізнесу направленою на потреби поліпшення енергоефективності. Суб'єкти господарювання можуть отримати фінансування у розмірі до 100% вартості проєкту на строк до 5 років. Максимальна сума позики становить 150 мільйонів гривень. Графік погашення розроблятиметься для кожного клієнта окремо, зважаючи на особливості бізнесу, локацію ведення справи та кредитні можливості позичальника.

Банкіри зауважують, що серед іншого, кредитування бізнесу, на зазначені потреби, відбуватиметься і в рамках державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» за умовами якої процентна ставка становить від 1% річних. Програма дозволяє кредитувати бізнес, який знаходяться в зоні високого воєнного ризику, та потребують особливої підтримки.

Нагадаємо, що 25 червня цього року Sense Bank, разом з 16 іншими банками, підписав Меморандум щодо банківського кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.