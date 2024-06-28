Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 540 490 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 червня 2024, 8:22
Втрати ворога за 27 червня: 1 170 російських окупантів, 24 танки, 1 літак та 50 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 540490 (+1170) осіб,
- танків — 8066 (+24) од,
- бойових броньованих машин — 15480 (+21) од,
- артилерійських систем — 14423 (+60) од,
- РСЗВ — 1109 (+1) од,
- засоби ППО — 871 (+3) од,
- літаків — 360 (+1) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50),
- крилаті ракети — 2329 (+5),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) од,
- спеціальна техніка — 2431 (+11).
Джерело: Мінфін
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