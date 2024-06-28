ПУМБ підписав меморандум про пільгове кредитування відновлення енергетичної інфраструктури України

25 червня, ПУМБ та ще 16 найбільших банків України підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Подія відбулась у рамках Банківського форуму «Економічної правди». Цей документ має на меті допомогти нашій країні швидко відновлювати енергетичні потужності, зруйновані в наслідок агресії ворога. Як соціально відповідальний та найбільший український банк із приватним капіталом, ПУМБ долучився до цієї важливої ініціативи.

«Це унікальна подія для українського банківського сектору, коли банки конкуренти, державні, приватні та міжнародні, об'єднуються для досягнення спільної та такої важливої мети. Зараз енергетичний сектор України, це те місце куди мітить ворог і ми маємо всі згуртуватись, аби убезпечити його та надати сил на відновлення» — прокоментував підписання меморандуму Голова Правління ПУМБ, Сергій Черненко.

Згідно із текстом меморандуму, банки-підписанти зобов’язуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для підприємців, які реалізовують проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

До підписання спільного меморандуму долучилось 17 найбільших банків України: ПУМБ, Райффайзен Банк, А-Банк, УКРСИББАНК, ОТП Банк, МТБ банк, Банк Кредит Дніпро, Кредобанк, ПУМБ, СЕНС Банк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Креді Агріколь Банк, Піреус Банк МКБ, Правекс- Банк, Приватбанк, Глобус Банк. Чисті активи цих банків станом на 1 травня 2024 року становили понад 83% від загальних активів усіє банківської

системи України.

Подання заявок з пільгового кредитування в напрямку енергетики може здійснюватися в будь-якому відділенні банків-підписантів або за допомогою інших каналів, така заявка буде розглядатись у пріоритетному порядку. Сума кредиту залежно від сегмента може становити від 500 тис євро, до 25 млн євро.

Фінансувати будуть зокрема проєкти з будівництва сонячних, вітрових, біогазових станцій, біомаси, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислові акумуляторні батареї, високоманеврені, накопичувані, когенерації тощо. Для ФОПів та малого бізнесу — енерго двері або вікна, сонячні панелі, тощо. Термін кредиту становитиме до 5−7 років.