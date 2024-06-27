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27 червня 2024, 10:00

Payoneer у застосунку ПУМБ Online: отримуйте платежі з-за кордону без комісії банку

Користуєтесь Payoneer для вирішення фінансових питань? Відтепер у застосунку ПУМБ Online можна переглядати доступний баланс, ділитися реквізитами та виводити кошти з акаунту Payoneer на власний рахунок у ПУМБ.

Сервіс доступний як поточним, так і новим клієнтам ПУМБ. Щоб отримати картку банка, достатньо завантажити застосунок ПУМБ, зареєструватися за допомогою Дії, паспорта або ID-картки та відкрити рахунок у банку. Після цього весь спектр фінансових послуг, включно з міжнародними переказами та платежами, стане доступним.

Як переказати кошти з Payoneer:

  • Зареєструйтесь чи увійдіть в наявний акаунт Payoneer в ПУМБ Online (розділ «Платежі» — «Міжнародні перекази»).
  • Оберіть баланс, з якого бажаєте переказати кошти, та натисніть «Вивести кошти», вкажіть суму переказу та оберіть ваш рахунок в ПУМБ для зарахування.
  • Перевірте введені дані, натисніть кнопку «Переказати» та введіть ОТР-пароль.

Особливості та переваги виведення коштів з акаунту Payoneer на рахунок в ПУМБ:

  • Мінімальна сума на виведення коштів — 10 USD/EUR.
  • Вивести кошти можливо в валютах USD та EUR.
  • 0% — комісія ПУМБ
  • 3% — комісія Payoneer
  • В день можна здійснити максимум 5 виведень коштів обсягом не більше 5 000 USD/EUR.
Джерело: Мінфін
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