Фонд гарантування продає пул активів семи банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж міжгалузевий пул активів семи банків за стартовою ціною у 48 млн грн, інформує пресслужба Фонду гарантування.

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Що відомо

Аукціон у системі Prozorro.Продажі відбудеться 3 липня 2024 року.

«Пул включає активи «АТ МР Банк», АТ «Мегабанк», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Банк Форвард», АТ «Банк Січ», АТ «АКБ «Конкорд» та АТ «Укрбудінвестбанк», що ліквідуються Фондом гарантування вкладів», — йдеться у повідомленні.

Міжгалузевий пул включає активи, за якими боржники провадять різні види економічної діяльності.

До складу лота увійшли права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання та фізичними особами, дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю.

Для забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено об'єкти житлової та комерційної нерухомості, земельні ділянки, обладнання, товари, транспорт, фінансову поруку тощо.