Як API курсів валют Minfin допомагає оптимізувати роботу в період волатильності курсу

У періоди нестабільності на валютних ринках, коли курси різко змінюються та зростають протягом дня, доступ до актуальних даних у режимі реального часу стає критично важливим.

Саме для цього і був створений сервіс Minfin for Developers.

Що таке API курсів валют Minfin?

Minfin for Developers надає API-інтерфейс з валютними курсами з п'яти джерел: НБУ, міжбанківського ринку, курсів у банках, обмінниках і платіжних системах Visa та Mastercard. Це дозволяє підприємцям швидко реагувати на будь-які зміни курсів і ухвалювати зважені рішення.

Як Minfin for Developers розв’язує проблему волатильності

В умовах нестійкої економіки оперативний доступ до валютних курсів надзвичайно важливий для:

Експортерів та імпортерів. Ці компанії безпосередньо залежать від курсу валют, адже вони отримують доходи від експорту або витрачають кошти в іноземній валюті на імпорт. Знання актуальних курсів дозволяє їм оптимізувати ціноутворення, хеджувати ризики та приймати обґрунтовані рішення щодо своїх операцій. Підприємств, які здійснюють транскордонні перекази. Це можуть бути компанії, які розраховуються з постачальниками або отримують оплату від клієнтів в іноземній валюті, а також фізичні особи, які надсилають або отримують грошові перекази з-за кордону. Оперативний доступ до курсів валют дозволяє їм мінімізувати комісії та отримувати максимум вигоди від обмінних операцій. Інвесторів, які вкладають кошти в активи, номіновані в іноземній валюті, такі як акції, облігації, нерухомість або товари, залежать від курсу валют для визначення доходів та ризиків своїх інвестицій. Оперативний доступ до курсів валют дозволяє їм ухвалювати зважені рішення щодо своїх інвестиційних портфелів.

Використовуючи Minfin for Developers, ви отримуєте безперебійний доступ до оновлюваних банківських курсів понад 35 валют напряму у вашу бізнес-систему.

Більше немає потреби стежити за курсами вручну — API робить це за вас.

Інтеграція відбувається швидко та зручно за стандартом REST API. Для початку роботи вам знадобиться лише API-ключ з особистого кабінету, який ви можете отримати за посиланням.

Підключайте Minfin for Developers просто зараз та оптимізуйте свою роботу в періоди високої волатильності на фінансових ринках.