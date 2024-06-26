Питання на 680 млрд євро: як зупинити доходи росії від нафти та газу

Європейський Союз досяг значних успіхів у зменшенні своєї залежності від російського викопного палива. Проте, попри це, росія продовжує отримувати сотні мільярдів євро від його експорту. Куди рф переорієнтувала постачання та як із ним боротися, в колонці для ЕП розповів старший кампейнер Razom We Stand Ілля Заславський.

Терміновість посилення санкцій на викопне паливо

У 2023 році ЄС імпортував лише трохи більше чверті російського газу від обсягу 2021 року, включаючи зріджений природний газ (ЗПГ). Хоча постачання російської нафти до Європи також зменшилося, падіння не було таким драматичним. Крім того, Сполучені Штати відіграли важливу роль у послабленні російської економіки через вторинні санкції.

Попри ці зусилля, їх недостатньо. З моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року росія заробила понад 680 млрд євро на експорті викопного палива.

Країни ЄС та G7 мимоволі підтримали цей дохід своїми закупівлями російського ЗПГ та нафтопродуктів. Це фінансування дозволило росії продовжувати агресію в Україні.

Доходи росії від викопного палива наразі становлять лише чверть від того, що було до лютого 2022 року. Попри це, країна все ще має достатньо коштів, щоб не лише продовжувати війну в Україні, а й збільшити свій військовий бюджет на понад 60% у 2024 році. Такі значні зміни в російській економіці навряд чи будуть тимчасовими.

Хоча й очікується, що економічна основа війни путіна зрештою зруйнується, але на це можуть піти роки. Тому санкційну політику проти російського викопного палива необхідно значно посилити, щоб обмежити військові можливості росії та підтримати виживання та стабільність України.

Критична важливість нафти

Пріоритетом посилення санкцій має стати нафтова галузь, оскільки сира нафта та нафтопродукти складають основну частину доходів росії від викопного палива. Продаж сирої нафти вище встановленої граничної ціни в $60 за барель та успішне обходження інших західних нафтових санкцій дозволяють росії поповнювати свій бюджет (доходи від нафти та газу склали 30% усіх доходів федерального бюджету у 2023 році).

По-перше, варто прийняти жорсткішу політику щодо лазівок у чинних санкціях. Усі лазівки неможливо закрити, але високопрофільні приклади покарань вже стримують інших гравців від обхідних шляхів.

Деякі вторинні санкції (особливо накладені США) виявляються дуже ефективними. По-друге, граничну ціну на нафту варто знизити. Найнижчий запропонований рівень обмеження цін на сиру нафту становить $30 за барель. Цей рівень виправданий низькою вартістю виробництва російської нафти.

Однак, через президентські вибори в США у листопаді, нинішня адміністрація США боїться навіть найменшого ризику зростання цін та інфляції. Проте варто спробувати знизити ціну до мінімального рівня разом із негайним впровадженням посилених заходів контролю. Особливо важливими є негайні та всебічні санкції проти суден, що порушують обмеження цін на нафту та заборони на імпорт нафтопродуктів із сирої російської нафти.

Індія та росія: співпраця нафтогазових гігантів

Індія, яка є третім за величиною споживачем нафти у світі, підписала однорічну угоду з росією на постачання нафти в рублях. Згідно з джерелами, індійська компанія Reliance Industries, оператор найбільшого в світі нафтового комплексу, погодилася купувати щонайменше 3 мільйони барелів нафти на місяць у російської компанії Роснефть.

Це є частиною стратегії президента росії володимира путіна щодо знаходження альтернативних шляхів торгівлі, попри санкції США та Європи. Угода передбачає придбання двох партій по одному мільйону барелів сирої нафти Urals із можливістю купівлі ще чотирьох партій щомісяця за зниженою ціною на $3 за барель, порівнюючи з базовою ціною на нафту Dubai.

Крім того, Reliance купуватиме одну-дві партії на місяць низькосірчистої нафти, головним чином ESPO Blend, із російського порту Козьміно за ціною 1 долар вище за котирування Dubai. Платежі за нафту здійснюватимуться в російських рублях через індійський банк HDFC та російський Газпромбанк.

Ця угода дозволяє Індії забезпечити себе нафтою за вигідними умовами, тоді як росія отримує стабільний дохід, попри санкції та тиск із боку Заходу. Таким чином, Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти на морі після зупинки закупівель західними країнами.

Поза нафтою: важливість санкцій щодо ЗПГ

Ми вже третій рік спостерігаємо за повномасштабним вторгненням путіна, й імпорт ЗПГ до ЄС не знизився. Фактично у другий рік вторгнення обсяги імпорту російського ЗПГ до ЄС залишаються на понад 30% вищими, ніж до початку вторгнення. Особливо проблематичними є високі рівні імпорту газу в Іспанії, Франції та Бельгії.

Отже, ще одним пріоритетом має бути прийняття повної заборони експорту російського ЗПГ коаліцією цінових обмежень, а також продовження поточного тиску на російські проєкти ЗПГ. У міру нагрівання обговорень у ЄС щодо 14-го пакета економічних санкцій проти росії, напруга зростає, і все більше голосів закликають Європейський Союз запровадити повну заборону на російський ЗПГ, включаючи перевалку ЗПГ у країнах ЄС, які продовжують їх підтримувати.

російська економіка: вплив санкцій та доходів від нафти

Згідно з останніми даними, доходи росії від експорту нафти залишаються високими, попри санкції. У квітні 2024 року доходи від продажу нафти сягнули $17,2 млрд, що допомагає підтримувати фіскальну стабільність країни. Зростання світових цін на нафту, де середня ціна марки Brent досягла $90 за барель, підтримує стабільність рубля та бюджет росії.

У січні-квітні 2024 року обсяг експорту сирої нафти та нафтопродуктів становив у середньому $570 млн на день, що на 22% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Профіцит торгового балансу росії зріс на 14% — із $37,2 млрд у січні-квітні 2023 року до $43,7 млрд у аналогічний період 2024 року. Надходження від нафти та газу збільшилися на 82%, а не нафтові — на 37%, що більш ніж компенсувало зростання витрат на війну (+22%). Проте макроекономічні резерви росії скорочуються, і в майбутньому країна може зіткнутися з економічною нестабільністю.

Після початку повномасштабного вторгнення росія витратила майже $54 млрд ліквідних активів Фонду національного добробуту (ФНБ). У фонді залишилися лише золото та юань, які не можуть бути легко використані для фінансування бюджету в широких масштабах.

Це змусить режим покладатися на збільшення внутрішніх позик, що призведе до зростання вартості цих запозичень.

Німеччина та Чехія: стратегія повної відмови від російського палива

Німеччина та Чехія вимагають від ЄС організувати переговори щодо повного припинення імпорту російського викопного палива. Як повідомили дипломати ЄС, ці дві країни планують закликати Брюссель розпочати регулярні переговори на високому рівні, можливо, серед міністрів енергетики країн-членів, щоб обговорити способи повного припинення імпорту російської енергії.

З моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році москва значно скоротила експорт газу до Європи, а підводний вибух зупинив роботу газопроводу Північний потік від Росії до Німеччини. ЄС швидко замінив російське паливо відновлюваною енергією та збільшив постачання газу від інших постачальників.

Проте блок все ще отримував 15% свого газу з росії минулого року. Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, росія відправила понад 15,6 млн метричних тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) до портів ЄС минулого року, що на 37,7% більше, порівнюючи з 2021 роком.

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На зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі в четвер обговорюватимуться перешкоди, з якими вони стикаються при відмові від імпорту російської енергії. Такі країни, як Австрія та Угорщина, все ще сильно залежать від російського газу.

Брюссель вже заборонив імпорт російського вугілля, а також морської сирої нафти, з винятками для деяких країн, що не мають виходу до моря. Також розглядається можливість запровадження санкцій на перевалку російського ЗПГ у Європі.