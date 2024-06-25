Фінська компанія Gasum припинить імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії після запровадження останнього пакету санкцій ЄС.
25 червня 2024, 18:56
Фінляндія відмовиться від скрапленого газу з рф після нових санкцій ЄС
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В компанії пояснили, що затверджений Радою ЄС у понеділок 14-й пакет санкцій проти росії містить заборону на імпорт скрапленого природного газу з рф через термінали, які не підключені до газової мережі ЄС. Ця заборона набуде чинності з 26 липня.
«Ухвалені ЄС санкції не дозволяють Gasum розірвати угоду з „Газпром експортом“, але є форс-мажором щодо закупівлі або імпорту російського СПГ на позамережевих терміналах. Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і з 26 липня не закуповуватиме та не імпортуватиме російський СПГ», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Мінфін
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