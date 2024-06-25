Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний продаж активи АТ «Банк Січ» за стартовою ціною 13,3 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
25 червня 2024, 14:52
Фонд гарантування виставив активи Банку Січ на повторній продаж
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Що відомо
Аукціон відбудеться 28 червня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.
«Лот складається з права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою, та дебіторської заборгованості. Активи виставляють на торги вдруге», — йдеться в повідомленні.
Позичальник не перебуває в процедурі банкрутства і провадить діяльність у галузі будівництва житлових і нежитлових будівель. У забезпечення за виставленим на аукціон кредитом оформлено комерційну нерухомість (нежитлова будівля площею 1 672,5 кв.м) у м. Харків.
У Фонді гарантування звертають увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитним договором майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку. Початкова ціна лота — 13,3 млн грн.
Торги будуть проходити з покроковим підвищенням початкової ціни.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Довго продавати будуть, навіщо комусь в 2024 році вкидувати 13 мільйонів гривень за можливість стягувати непогашені кредити забезпечені нерухомістю в м. Харків…