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25 червня 2024, 14:52

Фонд гарантування виставив активи Банку Січ на повторній продаж

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний продаж активи АТ «Банк Січ» за стартовою ціною 13,3 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний продаж активи АТ «Банк Січ» за стартовою ціною 13,3 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоАукціон відбудеться 28 червня 2024 року в системі Prozorro.
Фото:epravda.com.ua

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Аукціон відбудеться 28 червня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.

«Лот складається з права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою, та дебіторської заборгованості. Активи виставляють на торги вдруге», — йдеться в повідомленні.

Позичальник не перебуває в процедурі банкрутства і провадить діяльність у галузі будівництва житлових і нежитлових будівель. У забезпечення за виставленим на аукціон кредитом оформлено комерційну нерухомість (нежитлова будівля площею 1 672,5 кв.м) у м. Харків.

У Фонді гарантування звертають увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитним договором майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку. Початкова ціна лота — 13,3 млн грн.

Торги будуть проходити з покроковим підвищенням початкової ціни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
25 червня 2024, 15:10
#
«У забезпечення за виставленим на аукціон кредитом оформлено комерційну нерухомість (нежитлова будівля площею 1 672,5 кв.м) у м. Харків.»

Довго продавати будуть, навіщо комусь в 2024 році вкидувати 13 мільйонів гривень за можливість стягувати непогашені кредити забезпечені нерухомістю в м. Харків…
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