Фонд гарантування виставив активи Банку Січ на повторній продаж

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Що відомо

Аукціон відбудеться 28 червня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.

«Лот складається з права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою, та дебіторської заборгованості. Активи виставляють на торги вдруге», — йдеться в повідомленні.

Позичальник не перебуває в процедурі банкрутства і провадить діяльність у галузі будівництва житлових і нежитлових будівель. У забезпечення за виставленим на аукціон кредитом оформлено комерційну нерухомість (нежитлова будівля площею 1 672,5 кв.м) у м. Харків.

У Фонді гарантування звертають увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитним договором майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку. Початкова ціна лота — 13,3 млн грн.

Торги будуть проходити з покроковим підвищенням початкової ціни.