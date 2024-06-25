У «Дії» з'являться свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені

В «Дії» стануть доступні свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

За словами Федорова, вже скоро не потрібно буде носити із собою паперові свідоцтва, адже вони будуть доступні у «Дії». Йдеться, наприклад, про випадки, коли треба підтвердити зміну прізвища, імені або оформити пільги, чи отримати за дружину, чи чоловіка посилку на пошті.

Також у «Дію» автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером. Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується.

Також будуть доступні свідоцтва про народження уже повнолітніх дітей.

Бета-тестування

Мінцифри закликає долучитися до бета-тесту, якщо ви:

громадяни України віком 14+

маєте верифікований податковий номер

Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.