До кінця літа інфляція в Україні залишатиметься помірною — банкір

Попри те, що підняття тарифів на електроенергію, очікуване липневе збільшення акцизів на пальне та можливі складнощі в роботі бізнесу через перебої з енергопостачанням можуть чинити інфляційний тиск, однак до кінця літа інфляція залишатиметься досить помірною. Про це розповів голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

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Що буде з курсом

За його прогнозом, на літній період девальвація гривні буде майже нульовою, а коливання курсу долара відбуватиметься в межах «коридору"40−41 грн.

«НБУ є головним гравцем на валютному ринку: наразі діє режим „керованої гнучкості“, який унеможливлює різкий обвал гривні. Крім того, згідно з прогнозами регулятора, до кінця року ситуація в українській економіці не вибиватиметься за межі раніше озвучених прогнозів. Тобто у другому півріччі прискорення інфляції може скласти максимально до 6%», — зазначив банкір.

Кредитування енергетичної галузі

За словами Мамедова, наразі енерговідновлення та енергонезалежність є одними з пріоритетів нещодавно ухваленої Кабміном Стратегії кредитування. До того ж частина банків, що активно розвивають кредитування, уклали Меморандум про розвиток енергокредитів, в якому йдеться про єдині умови надання кредитів, розвиток консорціумного кредитування (коли надання великого за сумою кредиту розділено між кількома банками) та створення умов для суттєвого зниження відсоткових ставок.

«Поступово покращуються нормативні акти, впроваджуються заохочувальні умови для надання енергокредитів. Крім того, частина банків вже втілюють власні програми пільгового кредитування з придбання енергоощадного обладнання, ремонту наявного устаткування, а також зі створення нової енергогенерації на підприємствах. І за такими кредитними програмами відсоткові ставки на 10−20% нижче середньоринкових. До того ж не забуваймо про програму пільгового кредитування для малого та середнього бізнесу „5−7−9“, дію якої вже розширено на „енергетичні“ потреби підприємців, про компенсацію відсотків та частини суми кредиту для ОСББ за спецпрограмами від місцевих органів влади», — підкреслив банкір.