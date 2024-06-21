Від їжі до генераторів. Держспоживслужба посилила перевірки бізнесу у Києві

Столичних підприємців почали частіше перевіряти. Як розповів начальник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, попри те, що в Україні діє мораторій на планові перевірки, у столиці їх повернули.

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За рішенням техногенної екологічної комісії з надзвичайних ситуацій, у Києві створено 10 мобільних груп, які щоденно проводять перевірки у всіх районах міста. Причина такого «скасування мораторію» за перевірками у Києві — збільшення захворюваності городян.

Зокрема, удвічі зросла кількість харчових отруєнь у закладах громадського харчування, багато нарікань також на якість продукції в магазинах, що може бути пов'язане з масовими виключеннями електроенергії та як наслідок — неправильним зберіганням продуктів харчування.

Крім магазинів, ринків та ресторанів, контролери перевіряють також умови дотримання «не харчових» норм. Наприклад, за словами Рубана, звертають увагу на генератори. «Надходить чимало скарг від мешканців на надто галасливу роботу генераторів», — пояснив він.

При цьому, як каже Рубан, перевіряльники здебільшого йдуть бізнесу назустріч. «Ми розуміємо, що зараз усім працювати нелегко, тому насамперед домагаємося усунення порушень. Наприклад, у випадку з генераторами просимо підприємців встановлювати шумоізоляцію або переносити прилад у спеціально обладнане місце», — розповів він.

У разі ритейлу контролери у разі виявлення порушень обіцяють обмежуватися або попередженнями, або мінімальними штрафами (за законодавством, вони можуть становити від 30 до 300 тисяч гривень залежно від порушення). «Але це тільки в тому випадку, якщо не йдеться про шкоду життю та здоров'ю людей. Тут компромісів не може бути», — сказав Рубан.

Паралельно Держспоживслужба проводить перевірки щодо скарг споживачів. Найчастіше скаржаться на роботу торгових точок — до 10 звернень на день.

Також досить багато нарікань на роботу громадського харчування. «Там велика ротація персоналу плюс збільшилася кількість фальсифікованих медичних книжок.У результаті багато працівників є носіями інфекційних захворювань. Крім того, є багато випадків неправильного зберігання продуктів. Все це призвело до збільшення кількості отруєнь ресторанною їжею», — заявив Рубан.