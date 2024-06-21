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21 червня 2024, 17:02

Від їжі до генераторів. Держспоживслужба посилила перевірки бізнесу у Києві

Столичних підприємців почали частіше перевіряти. Як розповів начальник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, попри те, що в Україні діє мораторій на планові перевірки, у столиці їх повернули.

Столичних підприємців почали частіше перевіряти.
Фото: pixabay.com

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За рішенням техногенної екологічної комісії з надзвичайних ситуацій, у Києві створено 10 мобільних груп, які щоденно проводять перевірки у всіх районах міста. Причина такого «скасування мораторію» за перевірками у Києві — збільшення захворюваності городян.

Зокрема, удвічі зросла кількість харчових отруєнь у закладах громадського харчування, багато нарікань також на якість продукції в магазинах, що може бути пов'язане з масовими виключеннями електроенергії та як наслідок — неправильним зберіганням продуктів харчування.

Крім магазинів, ринків та ресторанів, контролери перевіряють також умови дотримання «не харчових» норм. Наприклад, за словами Рубана, звертають увагу на генератори. «Надходить чимало скарг від мешканців на надто галасливу роботу генераторів», — пояснив він.

При цьому, як каже Рубан, перевіряльники здебільшого йдуть бізнесу назустріч. «Ми розуміємо, що зараз усім працювати нелегко, тому насамперед домагаємося усунення порушень. Наприклад, у випадку з генераторами просимо підприємців встановлювати шумоізоляцію або переносити прилад у спеціально обладнане місце», — розповів він.

У разі ритейлу контролери у разі виявлення порушень обіцяють обмежуватися або попередженнями, або мінімальними штрафами (за законодавством, вони можуть становити від 30 до 300 тисяч гривень залежно від порушення). «Але це тільки в тому випадку, якщо не йдеться про шкоду життю та здоров'ю людей. Тут компромісів не може бути», — сказав Рубан.

Паралельно Держспоживслужба проводить перевірки щодо скарг споживачів. Найчастіше скаржаться на роботу торгових точок — до 10 звернень на день.

Також досить багато нарікань на роботу громадського харчування. «Там велика ротація персоналу плюс збільшилася кількість фальсифікованих медичних книжок.У результаті багато працівників є носіями інфекційних захворювань. Крім того, є багато випадків неправильного зберігання продуктів. Все це призвело до збільшення кількості отруєнь ресторанною їжею», — заявив Рубан.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пише на теми: Компанії та ринки
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
zevs1
zevs1
21 червня 2024, 17:32
#
Бизнесмены Закрывайте бизнес чтобы не мешать жить Украинцам, чтобы у проверяющих и потребителей не было проблем.

Ведь в любом случае бизнес виновен во всех проблемах в этом есть смысл этой статьи.
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+15
nitrolog
nitrolog
21 червня 2024, 17:43
#
Ну то піди і траванись в того бізнесу якщо так хвилюєшся за нього
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0
zevs1
zevs1
21 червня 2024, 17:48
#
Когда тебя защитила госпотребслужба??? или ещё что-то подобное???
Да, ещё лучше пользуйся государственным магазином чтобы не подхватить то о чем речь в этой статье и ты будешь в безопасности.
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
21 червня 2024, 17:34
#
Останнім часом отруєнь дуже багато. Все банально просто, якщо великий супермаркет ще може собі дозволити тримати холодильники на генераторах цілодобово і гудіти вночі, то маленькі магазини , ресторани , аптеки точно не зможуть це зробити. От зверніть увагу, ще в день вони працюють на генераторах, а вже вночі вони замикаються … от і уявіть собі що там вночі коїться з продуктами в ресторанах та магазинах , хто там в аптеці купує собі ліки і чому ліки і вакцини потім не діють. Та й в день не у всіх є генератори та акумулятори. Кожного разу вимикають мінімум по 4 години, то звісно , що проблема буде з товаром. Ця служба повинна запропонувати бізнесу програму , як діяти в такій ситуації. Бо трясти гроші з бізнесу , то багато думати не треба. Але це хіба державницьких підхід ? Краще ця служба нехай подумає як бізнесу допомогти в такі часи, щоб вистояти. А то отруєння і проблеми будуть ще більше.
+
0
zevs1
zevs1
21 червня 2024, 17:46
#
Смысл в том, что госпотребслужба ускорит ликвидацию бизнеса в этом её суть .
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