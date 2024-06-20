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20 червня 2024, 19:50

В Україні запустили грантову програму для бізнесу. Як отримати

Мінекономіки разом з ЄС та урядом Німеччини дали старт новій грантовій програмі на 480 тисяч євро, в межах якої 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро на розвиток власного експорту. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Мінекономіки разом з ЄС та урядом Німеччини дали старт новій грантовій програмі на 480 тисяч євро, в межах якої 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро на розвиток власного експорту.
Фото:depositphotos

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Що відомо про програму

Зазначається, що взяти участь у грантовій програмі можуть малі та середні українські бізнеси, які працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також інших галузей з експортним та інноваційним потенціалом.

Передбачається, що в межах проєкту 12 відібраних учасників отримають грант у розмірі до 40 тис. євро кожен, а також групові та індивідуальні консультації від експертів, нетворкінг-сесії та інші активності, які допоможуть виявити та усунути процеси, що «блокують» бізнес на шляху до експорту та інноваційного розвитку.

Заявку для участі в грантовій програмі можна подати до 23:59 25 червня 2024 року на сайті проєкту.

«Із початком повномасштабного російського вторгнення програма EU4Business надала майже 8 мільйонів євро для підтримки МСП в Україні, бо ми розуміємо, що в ці важкі часи компанії як ніколи потребують підтримки у зростанні та впровадженні інновацій. Цією грантовою програмою ми хочемо допомогти українським бізнесам подолати наслідки війни, забезпечити доступ до фінансування, допомогти із пошуком нових ринків та покращити бізнес-середовище України», — зазначив керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні Генрік Вітфельдт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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