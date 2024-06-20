МСБ шукає нові можливості для зростання за кордоном — дослідження Payoneer

МСБ стикаються з дедалі більшою кількістю макроекономічних викликів і вдаються до використання технологій штучного інтелекту, встановлень партнерств з більшою кількістю постачальників та виходу на нові торговельні маршрути для підвищення ефективності. Про це заявив генеральний директор Payoneer Джон Каплан, коментуючи результати дослідження компанії.

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Барометр амбіцій бізнесу

За словами Каплана, 46% опитаних нами МСБ вже мають міжнародну клієнтську базу, що на 4% більше, ніж минулого року.

Що змінилося

МСБ використовують інструменти на базі ШІ та розширюють коло постачальників для підтримки темпів свого зростання.

Більшість опитаних планують або вже почали використовувати ШІ для допомоги у сфері обслуговування клієнтів (62%), мерчандайзингу (64%), управління запасами (62%), створення контенту (62%), аналізу конкурентів (64%) та ланцюгів постачань (63%). Що стосується останнього, в якості проактивної відповіді на макроекономічні виклики, МСБ диверсифікують свої ланцюги постачань, працюючи в середньому з 29 постачальниками (сюди входять також юридичні фірми та маркетингові агенції), у порівнянні з 21 постачальниками два роки тому.

Майже дві третини респондентів вважають, що наявність диверсифікованої та міжнародної мережі постачальників допомагає захистити їхній бізнес від глобальних потрясінь.

МСБ розширюють свою клієнтську базу, відкриваючи нові торгові коридори.

Два з п’яти МСБ (40%) обирають ринки Європи та Центральної Азії як пріоритетні для розширення своєї клієнтської бази протягом наступних п’яти років, у порівнянні з 33% у 2023 році. Основні причини, чому респонденти планують розширюватися в цих регіонах, — це бізнес-можливості та доходи (45%), задоволення попиту клієнтів (38%) та регіональна близькість (37%). Це складова загальносвітової тенденції до посилення диверсифікації торгівлі в умовах тривалої торговельної напруженості між Китаєм і Північною Америкою, що ускладнює ведення бізнесу.

Вихід на міжнародні ринки передбачає подолання перешкод — і МСБ готуються до цих викликів.

Понад 40% респондентів вважають, що вони не готові до таких глобальних подій, як-то геополітичні конфлікти, бойкоти продукції та торговельні війни, у порівнянні з 36% у 2023 році. Питання кібербезпеки також в пріоритеті: зменшення ризиків кібербезпеки ймовірно стає ключовою бізнес-ціллю для МСБ (8% у 2023 році у порівнянні з 13% у 2024 році, що в результаті становить збільшення на 63%).

Плани бізнесу

Попри надважкі умови ведення бізнесу, українські МСБ демонструють значний прогрес у розширенні своєї глобальної присутності.

61% клієнтської бази українських МСБ є міжнародними, що є одним із найвищих показників серед опитаних країн. Для порівняння, по всьому світу середня частка міжнародних клієнтів становить 46%.

Українські МСБ диверсифікують мережу клієнтів та постачальників, що свідчить про певну стійкість та гнучкість перед зовнішніми загрозами.

Аналогічно із середньосвітовими показниками, 63% респондентів з України вважають, що наявність різноманітної та глобальної мережі постачальників допомагає захистити малий бізнес від збоїв. Середня кількість постачальників, з якими працюють українські МСБ, збільшилася на 45% за останні два роки — з 19,7 постачальників у 2022 до 28,9 у 2024. ТОП-3 країн, до яких українські МСБ найчастіше здійснюють та з яких отримують платежі — це США (53%), Польща (23%) і Німеччина (20%).

Вихід на глобальні ринки надає МСБ низку відчутних переваг.

64% опитаних відзначають збільшення доступу до нових клієнтів, 58% повідомляють про підвищення ефективності інновацій, 53% згадують про полегшений доступ до постачальників, 52% бачать кращі фінансові показники, а 50% відзначають доступ до високоякісних постачань.

Крім переваг, МСБ в Україні також стикаються з рядом бар'єрів на шляху до міжнародних ринків.

Місцеві обмеження та санкції (41%) та зовнішні події/перебої (41%) вважаються ключовими перешкодами для розширення бізнесу. Власники малого бізнесу в Україні також стикаються з низкою перешкод, що стосуються доступу до капіталу, включаючи високий коефіцієнт заборгованості до доходу (42%), нестабільні фінансові показники (42%) та обмежені особисті або професійні мережі (37%).

Як проводилося опитування

Другий щорічний Барометр амбіцій МСБ від Payoneer містить результати опитування 3779 представників МСБ на керівних посадах (фінансові директори, генеральні директори, власники, керівники), що демонструють їхній прогрес, цілі та бар'єри на шляху до успіху.

Опитування проводилося спільно з Oxford Economics та охопило респондентів із 15 країн (Сполучені Штати, Китай, Колумбія, Філіппіни, Південна Корея, Індія, В'єтнам, Аргентина, Бразилія, Туреччина, Пакистан, Сербія, Бангладеш, Ізраїль та Україна). Опитування проходило в режимі онлайн у січні-лютому 2024 року.

Опитані підприємства є важливими рушіями економіки, тому думка їхніх керівників є цінним джерелом інформації про стан МСБ у світі.