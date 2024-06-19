Сьогодні електроенергію відключатимуть впродовж усієї доби

У середу, 19 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій території Україні з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«Причина — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду» — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Дефіцит в енергосистемі

В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.