У середу, 19 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій території Україні з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
19 червня 2024, 8:43
Сьогодні електроенергію відключатимуть впродовж усієї доби
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Причина — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду» — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Дефіцит в енергосистемі
В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 4
…і що як тільки тарифи підвищили то і відключення закінчились.
то як, закінчились?
Что-то сомневаюсь что в это время у нас был дефицит ЭЭ и надо что-то стабилизовать.
А я цілком припускаю що за відсутності більшості ТЕС та зруйнованому ДніпроГЕСі балансування за допомогою СЕС можливо лише вдень.
Укренерго самостійно розділяє споживання електроенергії бізнесу та побутових споживачів.
Побутові споживачі в будні на роботі, але в нас «дефіцит» і тому вимикають весь день світло.
На вихідних побутові споживачі весь день вдома, але в нас «дефіциту» немає, тому на вихідних світло у всіх є.
Я так розумію, що мій приклад вам ні про що не скаже і за вашою «логікою» все в порядку тут))