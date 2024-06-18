Leroy Merlin в рф перейменують у Лемана ПРО

Французькі магазини Leroy Merlin у росії перейменують у Лемана ПРО, про це пише Ліга з посиланням на ритейлера.

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Вихід із ринку

У березні 2023 року французька група ADEO оголосила про рішення передати контроль над усіма російськими магазинами Leroy Merlin місцевому менеджменту.

Після цього власником російського ТОВ «Леруа Мерлен Восток» стала компанія з ОАЕ Scenari Holding LP, а саму юрособу перейменували в ТОВ «Ле Монлід».

Тепер компанія оголосила про продовження роботи під новим брендом.

Перші магазини оновлять до кінця 2024 року, а повністю ребрендинг завершиться у 2025-му.

Leroy Merlin — лідер ринку DIY в Росії, перший французький магазин там відкрився ще 20 років тому.