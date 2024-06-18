NovaPay почав співпрацю з аграрними компаніями, серед яких МХП. Тепер власники земельних угідь, які здають свої паї в оренду цим компаніям, можуть отримати виплати за допомогою NovaPay, йдеться у повідомленні компанії.
18 червня 2024, 11:10
NovaPay розпочав виплати за оренду паїв
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Кожен орендодавець самостійно обирає, у який спосіб отримати кошти: через зарахування на картку NovaPay, на карту іншого банку або готівкою в одному з 3500 відділень Нової пошти.
Щоб отримати виплату потрібно:
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завітати до зручного відділення Нової пошти;
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повідомити касира про отримання виплат за оренду землі;
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надати документи, що посвідчують особу;
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отримати кошти — на рахунок NovaPay, іншого банку чи готівкою.
Такі масові виплати NovaPay здійснює з допомогою продукту для бізнесу «Реєстрові виплати».
Він дозволяє здійснювати платежі миттєво та зручно для усіх учасників процесу: зробивши один переказ, гроші надійдуть сотням людей.
Джерело: Мінфін
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