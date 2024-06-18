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18 червня 2024, 11:10

NovaPay розпочав виплати за оренду паїв

NovaPay почав співпрацю з аграрними компаніями, серед яких МХП. Тепер власники земельних угідь, які здають свої паї в оренду цим компаніям, можуть отримати виплати за допомогою NovaPay, йдеться у повідомленні компанії.

NovaPay почав співпрацю з аграрними компаніями, серед яких МХП.

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Кожен орендодавець самостійно обирає, у який спосіб отримати кошти: через зарахування на картку NovaPay, на карту іншого банку або готівкою в одному з 3500 відділень Нової пошти.

Щоб отримати виплату потрібно:

  • завітати до зручного відділення Нової пошти;

  • повідомити касира про отримання виплат за оренду землі;

  • надати документи, що посвідчують особу;

  • отримати кошти — на рахунок NovaPay, іншого банку чи готівкою.

Такі масові виплати NovaPay здійснює з допомогою продукту для бізнесу «Реєстрові виплати».

Він дозволяє здійснювати платежі миттєво та зручно для усіх учасників процесу: зробивши один переказ, гроші надійдуть сотням людей.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
vfp
vfp
18 червня 2024, 11:47
#
Не вказано, хто кінські комісії сплачує
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