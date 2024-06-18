NovaPay розпочав виплати за оренду паїв

NovaPay почав співпрацю з аграрними компаніями, серед яких МХП. Тепер власники земельних угідь, які здають свої паї в оренду цим компаніям, можуть отримати виплати за допомогою NovaPay, йдеться у повідомленні компанії.

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Кожен орендодавець самостійно обирає, у який спосіб отримати кошти: через зарахування на картку NovaPay, на карту іншого банку або готівкою в одному з 3500 відділень Нової пошти.

Щоб отримати виплату потрібно:

завітати до зручного відділення Нової пошти;

повідомити касира про отримання виплат за оренду землі;

надати документи, що посвідчують особу;

отримати кошти — на рахунок NovaPay, іншого банку чи готівкою.

Такі масові виплати NovaPay здійснює з допомогою продукту для бізнесу «Реєстрові виплати».

Він дозволяє здійснювати платежі миттєво та зручно для усіх учасників процесу: зробивши один переказ, гроші надійдуть сотням людей.