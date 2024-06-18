Американська корпорація Caterpillar продала активи в рф

Американська компанія Caterpillar завершила продаж своїх російських активів місцевій компанії «ПСК-Нові рішення», яка належить вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital. Про це пише Reuters .

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Деталі

Угоду було офіційно завершено 14 червня. Вартість угоди не розголошується.

Передісторія

Caterpillar Inc призупинила роботу своїх виробничих потужностей у росії у 2022 році, приєднавшись до низки іноземних компаній, які припинили діяльність у рф після вторгнення до України.

Згодом компанія домовилася про продаж своїх російських активів місцевому ТОВ «ПСК-Нові рішення». У листопаді 2023 року угоду дозволив російський президент путін.

Caterpillar мав два виробничих майданчики в росії — у Ленінградській області та у Новосибірську, де вироблялися великовантажні самоскиди, гідравлічні екскаватори, кузови для кар'єрних самоскидів, а також компоненти для машин та обладнання.