Нова послуга для клієнтів ПУМБ — перекази на карту чи рахунок через TransferGo

Як отримати переказ? Просто надайте відправнику переказу наступну інформацію:

Ім'я та прізвище англійською мовою

Номер банківської картки (Visa/Mastercard) або банківський рахунок IBAN ПУМБ у валюті переказу (USD чи EUR)

Країна отримання переказу — Україна.

Грошовий переказ буде зараховано на рахунок ПУМБ без додаткової комісії.

Нагадуємо, що клієнтам ПУМБ доступні перекази коштів від 6 найбільших систем, які працюють на території України: Western Union, MoneyGram, Ria, TransferGo, IntelExpress та Privatmoney. Банк потурбувався аби клієнти завжди могли обирати найбільш зручну, комфортну та вигідну саме для них систему переказу коштів.

Зверніть увагу, що з 1 квітня 2024 ПУМБ знизив комісію за зняття власних коштів за кордоном до 1,5% від суми зняття.