У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.
17 червня 2024, 10:47
Попит на електрокари в Україні зріс на 68%
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Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%. Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4025 шт. (нових — 647 шт., уживаних — 3378 шт.).
Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- VOLKSWAGEN ID.4 — 110 од.;
- HONDA M-NV — 72 од.;
- NISSAN Ariya — 58 од.;
- BYD Song Plus — 45 од.;
- ZEEKR 001 — 32 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf — 492 од.;
- TESLA Model 3 — 404 од.;
- TESLA Model Y — 335 од.;
- VOLKSWAGEN е-Golf — 212 од.;
- HYUNDAI Kona — 210 од.
Джерело: Мінфін
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