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17 червня 2024, 10:47

Попит на електрокари в Україні зріс на 68%

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%. Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4025 шт. (нових — 647 шт., уживаних — 3378 шт.).

Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • VOLKSWAGEN ID.4 — 110 од.;
  • HONDA M-NV — 72 од.;
  • NISSAN Ariya — 58 од.;
  • BYD Song Plus — 45 од.;
  • ZEEKR 001 — 32 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • NISSAN Leaf — 492 од.;
  • TESLA Model 3 — 404 од.;
  • TESLA Model Y — 335 од.;
  • VOLKSWAGEN е-Golf — 212 од.;
  • HYUNDAI Kona — 210 од.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+30
veritas69
veritas69
17 червня 2024, 10:58
#
Укравтопрому пря робити нехрін, кожен тиждень нікому непотрібну статистику видавати.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
17 червня 2024, 11:00
#
Аби наші керманичі і в цей ринок свої руки не засунули зі своїми тарифами.
+
0
Три літри
Три літри
17 червня 2024, 12:10
#
Тарифи вище за побутові, і набагато. Як раз якщо держава чомусь вирішить їх регулювати то вони можуть впасти.
+
0
innapcholko
innapcholko
17 червня 2024, 11:05
#
Https://www.youtube.com/watch?v=BhP2mT8xNtU
+
0
innapcholko
innapcholko
17 червня 2024, 11:05
#
Долги по зеленому тарифу более 30 миллиардов гривен! Зеленые идут мимо бытовых потребителей (кредиты нужно как-то погашать!!!)! Сабж актуален еще с 2019 года — война не причем — проблема с нелегетимной Зрадой! Я голосую против Зе — двумя руками!!!
+
0
innapcholko
innapcholko
17 червня 2024, 11:06
#
Тарифы на электроэнергию уже на уровне ЕС! Для бытовых потребителей! Есть страны ЕС где тарифы ниже Украины!
+
0
innapcholko
innapcholko
17 червня 2024, 11:08
#
Вообще-то обещало правительство не повышать тарифы во время войны!
+
0
Три літри
Три літри
17 червня 2024, 12:11
#
Обіцянка була про опалення, а не про електрику
+
0
innapcholko
innapcholko
17 червня 2024, 11:14
#
Да уж чинуши имеют З/П по 1−2 миллиона гривен в месяц + премии! А … мразота… правительство само на себя работает!!!
+
0
innapcholko
innapcholko
17 червня 2024, 11:17
#
Отключать во время войны — преступление! А сейчас много людей отключают от электричества!
+
0
innapcholko
innapcholko
17 червня 2024, 11:20
#
Мерзко… как с этим жить…
+
+15
bonv
bonv
17 червня 2024, 11:26
#
Піднімайте ще тарифи на світло…
+
0
Три літри
Три літри
17 червня 2024, 12:11
#
Добре, так і зробимо
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