Попит на електрокари в Україні зріс на 68%

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

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Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%. Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4025 шт. (нових — 647 шт., уживаних — 3378 шт.).

Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

VOLKSWAGEN ID.4 — 110 од.;

HONDA M-NV — 72 од.;

NISSAN Ariya — 58 од.;

BYD Song Plus — 45 од.;

ZEEKR 001 — 32 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: