Запуск спотових Ethereum-ETF перенесли на початок липня

Дату запуску спотових Ethereum -ETF перенесли на 2 липня 2024 року. Про це заявив аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас, пише Incrypted.

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У чому причина

Він зазначив, що це сталося після того, як емітенти таких продуктів отримали коментарі щодо форми S-1.

UPDATE: we are moving up our over/under date for the launch of spot Ether ETF to July 2nd, hearing the Staff sent issuers comments on S-1s today, and they're pretty light, nothing major, asking for them back in a week. Decent chance they work to declare them effective the next… https://t.co/XJZ8JLwEFF — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 14, 2024

Експерт додав, що примітки до S-1 «доволі легкі», а оновлені заявки попросили повернути через тиждень.

Також Балчунаса запитали про те, через який час після схвалення форм S-1 почне роботу Ethereum-ETF. Він відповів, що зазвичай це стається наступного дня.

Нагадаємо

Раніше аналітик Bloomberg Intelligence заявив, що схвалення спотових біржових фондів на базі Ethereum залежить від результатів президентських виборів у США.