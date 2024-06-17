Дату запуску спотових Ethereum-ETF перенесли на 2 липня 2024 року. Про це заявив аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас, пише Incrypted.
Запуск спотових Ethereum-ETF перенесли на початок липня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У чому причина
Він зазначив, що це сталося після того, як емітенти таких продуктів отримали коментарі щодо форми S-1.
UPDATE: we are moving up our over/under date for the launch of spot Ether ETF to July 2nd, hearing the Staff sent issuers comments on S-1s today, and they're pretty light, nothing major, asking for them back in a week. Decent chance they work to declare them effective the next… https://t.co/XJZ8JLwEFF— Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 14, 2024
Експерт додав, що примітки до S-1 «доволі легкі», а оновлені заявки попросили повернути через тиждень.
Також Балчунаса запитали про те, через який час після схвалення форм S-1 почне роботу Ethereum-ETF. Він відповів, що зазвичай це стається наступного дня.
Нагадаємо
Раніше аналітик Bloomberg Intelligence заявив, що схвалення спотових біржових фондів на базі Ethereum залежить від результатів президентських виборів у США.
Коментарі