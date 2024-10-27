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27 жовтня 2024, 12:11

Найдорожча іпотека в Європі: Українці в Польщі за рік купили 7700 квартир

За минулий рік українці купили нерухомості в Польщі загальною площею в близько 380 000 квадратних метрів або майже 7700 квартир на тлі того, що зростання цін на житло в Польщі наразі є найвищим у Європі. Про це розповів фінансовий експерт Кароль Слободзян в інтерв'ю Onet, пишуть Українські новини.

За минулий рік українці купили нерухомості в Польщі загальною площею в близько 380 000 квадратних метрів або майже 7700 квартир на тлі того, що зростання цін на житло в Польщі наразі є найвищим у Європі.
Фото: depositphotos

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Ринок нерухомості

Так, він зазначив, що попри те, що в Польщі найдорожча іпотека в Європі, все одно не бракує людей, які бажають придбати нове житло.

«Крім інвесторів з Польщі, іноземні інвестиційні фонди все частіше хочуть вкладати гроші в наші квартири. Слід також пам'ятати, що тривала війна за нашим східним кордоном також призводить до того, що громадяни України вирішують залишитися в Польщі на довший період часу і придбати квартиру. Лише у 2023 році вони купили майже 380 000 квадратних метрів, що суттєво впливає на попит на житло в Польщі», — пояснює він.

Читайте: Ринок нерухомості: Як змінилися ціни на квартири в Україні

За даними Money.pl, попит на купівлю квартир у Польщі серед іноземців стимулювала програма 2% безпечного кредиту. З цієї групи найбільшу кількість квартир минулого року придбали громадяни України.

У 2023 році іноземці придбали в Польщі 14 346 квартир, з яких понад 7 700 об'єктів нерухомості загальною площею майже 390 000 квадратних метрів купили українці.

Читайте: У Києві та передмісті дорожчає оренда: чи вигідно вже купувати квартиру під здачу

Для порівняння: вартість квадратного метра у Варшаві — майже $4 тис. а, за даними ЛУН, у Києві — не перевищує $1,5 тис.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+16
bovn
bovn
27 жовтня 2024, 12:23
#
Мр*з*. Наверняка наворовали, а потом побежали как крысы.
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
27 жовтня 2024, 13:35
#
Bovn
А шо вы нервничаете. Наши люди везде в Европе покупают. В Софии у нас почти весь подъезд в 9 эт.блоке украинцы. И с востока и запада Украины. Вижу машины и с Тернопiлля. И не только арендаторы, но и хозяева квартир украинцы. И почему наворовали, кто то свои вложил. Получают же люди за разбомбленное жилье в Украине. Куда хотят туда и вкладывают. В Софии много украинцев и бизнес открывают.
+
+15
Rubi0
Rubi0
27 жовтня 2024, 13:54
#
Максимальная сумма по е-восстановлению 200 тыщ грн. Где в Софии квартиры по 200 тыщ грн? прикуплю себе пяток
+
+15
busypit
busypit
27 жовтня 2024, 14:54
#
Забавная у вас логика. Влезть в поддержку комментатора, считающего всех способных купить квартиру в Польше мр*аз*ми, наверняка наворовавшими деньги на покупку квартиры, с комментарием «прикуплю себе». Тоже наворовали? Тоже мр*з*?))
+
+10
Abramon
Abramon
27 жовтня 2024, 15:54
#
З Тернополя — це «серйозні бєжєнці».
+
+10
asdf2024
asdf2024
27 жовтня 2024, 15:05
#
Думаю энто самые матёрые патриоты.Ну те что война до по перемоги и всё такое…
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