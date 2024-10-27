Найдорожча іпотека в Європі: Українці в Польщі за рік купили 7700 квартир

За минулий рік українці купили нерухомості в Польщі загальною площею в близько 380 000 квадратних метрів або майже 7700 квартир на тлі того, що зростання цін на житло в Польщі наразі є найвищим у Європі. Про це розповів фінансовий експерт Кароль Слободзян в інтерв'ю Onet, пишуть Українські новини.

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Ринок нерухомості

Так, він зазначив, що попри те, що в Польщі найдорожча іпотека в Європі, все одно не бракує людей, які бажають придбати нове житло.

«Крім інвесторів з Польщі, іноземні інвестиційні фонди все частіше хочуть вкладати гроші в наші квартири. Слід також пам'ятати, що тривала війна за нашим східним кордоном також призводить до того, що громадяни України вирішують залишитися в Польщі на довший період часу і придбати квартиру. Лише у 2023 році вони купили майже 380 000 квадратних метрів, що суттєво впливає на попит на житло в Польщі», — пояснює він.

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За даними Money.pl, попит на купівлю квартир у Польщі серед іноземців стимулювала програма 2% безпечного кредиту. З цієї групи найбільшу кількість квартир минулого року придбали громадяни України.

У 2023 році іноземці придбали в Польщі 14 346 квартир, з яких понад 7 700 об'єктів нерухомості загальною площею майже 390 000 квадратних метрів купили українці.

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Для порівняння: вартість квадратного метра у Варшаві — майже $4 тис. а, за даними ЛУН, у Києві — не перевищує $1,5 тис.