Данія розгляне запровадження 42% податку на нереалізований дохід від криптовалюти

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 жовтня 2024, 15:34

Данія розгляне запровадження 42% податку на нереалізований дохід від криптовалюти

На початку 2025 року Рада з податкового законодавства Данії представить законопроєкт про оподаткування нереалізованого прибутку від криптовалюту. Про це пише Forklog.

На початку 2025 року Рада з податкового законодавства Данії представить законопроект про оподаткування нереалізованого прибутку від криптовалюту.
Фото: zn.ua

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Передбачається відповідність принципу mark-to-market — постійні щорічні виплати на користь держави за наявності позитивної переоцінки незалежно від того, чи продано цифрові активи.

Очікується, що законопроєкт включатиме вимогу до постачальників криптопослуг повідомляти інформацію про операції своїх клієнтів.

Рекомендації «спрямовані на усунення асиметрії у оподаткуванні прибутків та збитків».

Читайте: Італія ввела 26% податку на прибуток від криптовалют

Згідно з Радою, обговорення ініціативи викликало певні складнощі через природу криптоактивів, «які не регулюються централізовано такими організаціями, як уряд чи центральний банк».

Законодавчий орган рекомендував, щоб податкові правила набули чинності не раніше ніж 1 січня 2026 року.

Мадс Еберхардт із Steno Research спрогнозував, що ставка податку на нереалізований приріст капіталу становитиме 42%.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
26 жовтня 2024, 16:27
#
Перекладіть з євробюрократичного на нормальну мову
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
26 жовтня 2024, 16:31
#
Мені цікавий один момент? А якщо крипта за звітний період не зросте, а навпаки знеціниться, то чи готові хитрозроблені данські ліваки покрити власнику крипти 42% від його втрат? А то виходить гра в одні ворота — прибутком ділись з державою, збитки неси сам.
+
0
mantis05
mantis05
26 жовтня 2024, 17:31
#
Там есть нюанс: если всякие etf и прочие радости а-ля фьючей или плеча- то есть фиксированное окно понятия прибыль за отчетный период. С другой стороны- спотовая торговля, которая не имеет конкретных временных рамок) поэтому, всякие dex- будут пользоваться успехом: вот наторговал ты себе червончик эфирок, а потом купил вонючка-токен, а он заскамился, ну что ж- пойду рисовать ноль в декларацию :D, а твой смарт-контракт вернулся на какой-то интересный, но другой, номер кошелька. Ох уж эти динозавры технологические)
+
0
Mini Mi
Mini Mi
26 жовтня 2024, 17:38
#
«обговорення ініціативи викликало певні складнощі через природу криптоактивів, „які не регулюються централізовано такими організаціями, як уряд чи центральний банк“» Иными словами до ребят дошло что для такой инициативы нужно прогнуть ВСЕ-ВСЕ биржи что даже США не смогло сделать.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами