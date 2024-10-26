Данія розгляне запровадження 42% податку на нереалізований дохід від криптовалюти

На початку 2025 року Рада з податкового законодавства Данії представить законопроєкт про оподаткування нереалізованого прибутку від криптовалюту. Про це пише Forklog.

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Що відомо

Передбачається відповідність принципу mark-to-market — постійні щорічні виплати на користь держави за наявності позитивної переоцінки незалежно від того, чи продано цифрові активи.

Очікується, що законопроєкт включатиме вимогу до постачальників криптопослуг повідомляти інформацію про операції своїх клієнтів.

Рекомендації «спрямовані на усунення асиметрії у оподаткуванні прибутків та збитків».

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Згідно з Радою, обговорення ініціативи викликало певні складнощі через природу криптоактивів, «які не регулюються централізовано такими організаціями, як уряд чи центральний банк».

Законодавчий орган рекомендував, щоб податкові правила набули чинності не раніше ніж 1 січня 2026 року.

Мадс Еберхардт із Steno Research спрогнозував, що ставка податку на нереалізований приріст капіталу становитиме 42%.