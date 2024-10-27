Хакер, який напередодні зламав криптогаманець, що належить уряду США, і вивів близько $20 млн у цифрових валютах, повернув державі 88% викрадених активів. Про це пише Arkham Intelligence.
27 жовтня 2024, 11:22
Хакер повернув уряду США вкрадені $19,3 млн
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Що відомо
Хакер повернув на урядовий криптогаманець $19,3 млн. Суму було поділено на 13,19 млн $aUSDC і 2 408 $ETH.
Нагадаємо
Інцидент із крадіжкою цифрових активів був помічений 26 жовтня вранці після того, як пов'язана з урядом США адреса, яка не використовувалася протягом восьми місяців, здійснила кілька підозрілих переказів.
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Джерело: Мінфін
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