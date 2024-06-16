Yle: Президент Фінляндії закликає Китай вплинути на Кремль щодо припинення війни проти
Роль Китаю у наближенні миру в Україні, «мирний план» Путіна та погрози Трампа: про що писала західна преса на тижні
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Китай може зіграти дуже важливу роль у наближенні миру в Україні, якщо використає свій вплив на росію. Стубб зазначив, що Китай може зіграти ключову роль у припиненні війни Росії проти України.
Мелоні іронічно прокоментувала «мирний план» Путіна: Схоже на пропаганду
Італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні відкинула набір ультиматумів росіянина Путіна, які він висунув для «мирних переговорів» з Україною.
На думку Мелоні, «пропозиції» Путіна — «це радше пропаганда, ніж справжня, обґрунтована пропозиція для переговорів».
ZDF: Шольц про ультиматум Путіна: Це несерйозна пропозиція
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що так звана пропозиція Владіміра Путіна з ультимативними вимогами до України має на меті відволікти увагу світу від Глобального саміту миру у Швейцарії.
Трамп пригрозив згорнути подальшу допомогу Україні «ще до того, як зайде у Білий дім»
Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти, та заявив, що у разі перемоги одразу «вирішить питання» з цим.
«Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів», — заявив експрезидент.
JUST IN: 🇺🇸 🇺🇦 Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine's war against Russia.— BRICS News (@BRICSinfo) June 16, 2024
«I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived.
Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion.» pic.twitter.com/T7AtvWgZtk
Трамп продовжив, що йому «подобається Зеленський» через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа, і після того знову повторив першу тезу.
«Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим», — заявив Дональд Трамп.
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