Роль Китаю у наближенні миру в Україні, «мирний план» Путіна та погрози Трампа: про що писала західна преса на тижні

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Китай може зіграти дуже важливу роль у наближенні миру в Україні, якщо використає свій вплив на росію. Стубб зазначив, що Китай може зіграти ключову роль у припиненні війни Росії проти України.

Мелоні іронічно прокоментувала «мирний план» Путіна: Схоже на пропаганду

Італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні відкинула набір ультиматумів росіянина Путіна, які він висунув для «мирних переговорів» з Україною.

На думку Мелоні, «пропозиції» Путіна — «це радше пропаганда, ніж справжня, обґрунтована пропозиція для переговорів».

ZDF: Шольц про ультиматум Путіна: Це несерйозна пропозиція

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що так звана пропозиція Владіміра Путіна з ультимативними вимогами до України має на меті відволікти увагу світу від Глобального саміту миру у Швейцарії.

Трамп пригрозив згорнути подальшу допомогу Україні «ще до того, як зайде у Білий дім»

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти, та заявив, що у разі перемоги одразу «вирішить питання» з цим.

«Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів», — заявив експрезидент.

JUST IN: 🇺🇸 🇺🇦 Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine's war against Russia.



«I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived.



Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion.» pic.twitter.com/T7AtvWgZtk