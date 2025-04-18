У Міністерстві фінансів заперечили плани підняття податків в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 квітня 2025, 13:26

У Міністерстві фінансів заперечили плани підняття податків в Україні

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про відсутність наразі планів підняття податків або інших планів щодо фіскалізації. Про це він повідомив народним депутатам під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про відсутність наразі планів підняття податків або інших планів щодо фіскалізації.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством», — сказав він.

Марченко повідомив, що найближчий план — підготовка бюджетної декларації на 2026−2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і є відповідною реакцією уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

«Звичайно, … ми розуміємо і в цьому році реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось „секретом Полішинеля“ і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій», — зауважив очільник Мінфіну.

Він додав, що будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як воєнного стану, так і реакцію післявоєнного стану.

«Ми маємо бути до цього готові. Тому готуємо зараз відповідні пропозиції», — зазначив Марченко без додаткових деталей.

Він також повідомив, що наступного тижня у Вашингтоні пройдуть так звані «Весняні зустрічі» Міжнародного валютного фонду та Світового банку, на яких працюватиме українська делегація.

«В нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, зі Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження, і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем'єр-міністром», — сказав Марченко.

Нагадаємо

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що наповнення державного бюджету України у 2025 році йде за планом, однак у 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 квітня 2025, 14:17
#
Були ж часи:
«З 01.01.2016 року ставка ЄСВ знижена до 22% (для всіх категорій платників).»
+
0
financialGenius
financialGenius
18 квітня 2025, 14:30
#
Ну понятно , в 2026 году в Украине будут самые высокие налоги во всем мире … ну среди европейских стран мы точно опередим всех …
+
0
zephyr
zephyr
18 квітня 2025, 15:28
#
Если написали что не будут поднимать- значит поднимут. Опять придумают акцизы на дующий на восток ветер и прочие радости.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами