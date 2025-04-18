У Міністерстві фінансів заперечили плани підняття податків в Україні

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про відсутність наразі планів підняття податків або інших планів щодо фіскалізації. Про це він повідомив народним депутатам під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

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«Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством», — сказав він.

Марченко повідомив, що найближчий план — підготовка бюджетної декларації на 2026−2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і є відповідною реакцією уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

«Звичайно, … ми розуміємо і в цьому році реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось „секретом Полішинеля“ і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій», — зауважив очільник Мінфіну.

Він додав, що будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як воєнного стану, так і реакцію післявоєнного стану.

«Ми маємо бути до цього готові. Тому готуємо зараз відповідні пропозиції», — зазначив Марченко без додаткових деталей.

Він також повідомив, що наступного тижня у Вашингтоні пройдуть так звані «Весняні зустрічі» Міжнародного валютного фонду та Світового банку, на яких працюватиме українська делегація.

«В нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, зі Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження, і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем'єр-міністром», — сказав Марченко.

Нагадаємо

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що наповнення державного бюджету України у 2025 році йде за планом, однак у 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута.