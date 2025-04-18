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18 квітня 2025, 13:55

Гонконг блокує поштові відправлення до США через мита Трампа

Пошта Гонконгу припиняє обробку посилок до та зі США у відповідь на скасування президентом Дональдом Трампом винятку «de minimis», що дозволяло ввозити товари вартістю до $800 без мит. Про це повідомляє CNN.

Пошта Гонконгу припиняє обробку посилок до та зі США у відповідь на скасування президентом Дональдом Трампом винятку «de minimis», що дозволяло ввозити товари вартістю до $800 без мит.

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Причина зупинки

«У заяві уряду Гонконгу йдеться, що США 'діють необґрунтовано, залякуючи та зловживаючи тарифами'», — пише CNN. Рішення Трампа від 2 травня 2025 року скасувати «de minimis» для відправлень із Китаю, включно з Гонконгом, унеможливило дешевий імпорт дрібних товарів, таких як одяг чи електроніка, що активно використовували платформи Temu і Shein. «США поводяться нерозумно, займаються залякуванням і зловживають введенням тарифів. Пошта Гонконгу за жодних обставин не стягуватиме так звані тарифи від імені США», — наголосила поштова служба.

Графік обмежень

Hongkong Post уже зупинила морські перевезення товарів до США, а з 27 квітня 2025 року припинить і авіапошту для відправлень із товарами. «Документальні відправлення, що не містять товарів, обмеженням не підлягають», — уточнили в заяві.

Наслідки для жителів

«Через ці зміни жителі Гонконгу тепер змушені користуватися послугами приватних перевізників, таких як DHL, FedEx і UPS, що додатково підвищить вартість доставлення», — зазначає CNN. DHL підтвердила, що продовжить обробку відправлень, відстежуючи ситуацію, тоді як FedEx назвала це «звичайним бізнесом». Однак тарифи приватних служб у поєднанні з новими митами США (10% базового плюс до 125% для китайських товарів) значно збільшать витрати.

Джерело: Мінфін
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