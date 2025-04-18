З початку року рубль подорожчав на понад 40% у парі з доларом

російський рубль укріпився нижче позначки 81 за долар , досягнувши найвищого рівня з 28 червня 2024 року. Про це пише Reuters із посиланням на дані торгів 17 квітня 2025 року.

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Причини

«Ціни на нафту — головний експортний товар росії — зросли 17 квітня на 3%», — зазначає агентство, посилаючись на Brent, що сягнула $90,65 за барель. Зростання цін на нафту, основне джерело валютних надходжень росії, підживило рубль. «З початку року рубль подорожчав проти долара більш ніж на 40%, переважно через очікування послаблення напруженості між росією та США», — додають у Reuters, вказуючи на політичне потепління після заяв спецпредставника США Стіва Віткоффа про «привабливі комерційні можливості» з москвою.

Торгівля і юань

«Станом на 12:00 рубль виріс на 1,5% — до 80,90 за долар на тлі неактивної торгівлі перед святкуванням православного Великодня», — пише Reuters. Щодо юаня, ключової валюти для валютних інтервенцій центробанку росії, рубль додав 0,1%, досягнувши 11,08 на Московській біржі. Юань залишається найпопулярнішою іноземною валютою в росії через санкції, що обмежують операції з доларами.