Борги за штрафами ТЦК зростають: понад 4,7 тисячі нових щомісяця

Понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. З них лише 16% було закрито — 2 779 боргів. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК. Про це повідомляє платформа «Опендатабот».

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Загалом за три роки від початку повномасштабного вторгнення рф накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку. Втім варто зауважити, що за весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається.

З початку року провадження відкрили щодо 15 772 людей. Це майже дорівнює кількості самих проваджень — 17 007. Проте є й винятки: Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив 7 проваджень проти одного чоловіка — це наразі рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році.

Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25−35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36−45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Далі йдуть Дніпропетровська область — 1 946 та Сумська область — 1 722 провадження.

Нагадаємо

15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовозобовʼязаним отримати 50% знижку на штрафи за неуточнення даних у ТЦК.

За законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення. Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.